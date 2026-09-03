Ayhan Bora Kaplan davasında mahkeme tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi
Mahkeme heyeti, beyanların ardından tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı 28 Aralık'a erteledi. Karar, sanıkların tutukluluk sürecinin uzamasına ve yargılamanın ileri bir tarihe kalmasına neden oldu.
DURUŞMA 28 ARALIK'A ERTELENDİ
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı 28 Aralık'a erteledi.
Kaynak: DHA
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