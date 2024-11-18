Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Reddihakim Talepleri Reddedildi - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Reddihakim Talepleri Reddedildi

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Reddihakim Talepleri Reddedildi

Ankara'da görülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında, sanıkların reddihakim talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Sanıklar, mahkeme başkanının taraf tuttuğunu iddia ederek durumu eleştirdi.

18.11.2024 13:17  Güncelleme: 13:19
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ANKARA'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı davada sanıklar ve avukatlarının reddihakim talebi reddedildi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Hakim Mehmet Güven, Türk Ceza Kanunu'nun 'etkin pişmanlık' maddesini ve tanık koruma ilkelerini hatırlatarak, mütalaaya karşı sanık beyanlarının alınacağını bildirdi. Söz alan tutuklu sanık Deniz Urcan'ın avukatı Sidar Yurtçiçek, Mahkeme Başkanı Güven ile eski Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın arasında geçen WhatsApp yazışmalarını öne sürerek, "Biz polislerle ilgili derdest davayı birleştirme talebinde bulunmuştuk. Fakat davayı uzatmaya yönelik bir talep olduğu düşünülerek reddedilmişti. Kollukla ancak müzekkere yoluyla irtibat kurulur. Siz WhatsApp üzerinden yazışmışsınız. Yasal prosedürün dışına çıkıp güvenlik açığına sebep oldunuz" dedi.

Tutuklu sanık Tansel Aktan da özellikle iddianameye konu olan durumlarda Mahkeme Başkanı Güven'in kollukla beraber iş yaptığını öğrendiğini, kendi hakkında adil ve tarafsız karar verilemeyeceğini anladığını belirtti. Tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan ise ilk duruşmadan itibaren Mahkeme Başkanı Güven'in taraf tuttuğunu iddia ederek, "Siz emniyet müdürü olmuşsunuz, Şevket Demircan yardımcınız olmuş. Yazışmalarda emniyetçiler için 'Allah onları korusun' diyorsunuz. Allah onları korusun, bizim belamızı versin, öyle mi? Siz resmen bunlarla arkadaş olmuşsunuz. Vereceğiniz karar ne olursa olsun benim için yok hükmündedir, geçersizdir" ifadelerini kullandı. Sanıklar ve avukatları reddihakim talebinde bulundu.

Savcı, yargı mensuplarının kollukla irtibatta bulunmasının ve Emniyetin korunan yargı mensubuna araç tahsisinin normal olduğunu belirterek, yargılamayı uzatma amaçlı olduğu gerekçesiyle reddihakim taleplerinin reddi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, yapılan işlemlerde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, başkana emniyet müdürü tarafından araç tahsisinin de hizmetin gereği olduğuna dikkat çekerek, reddihakim taleplerini reddetti. Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Reddihakim Talepleri Reddedildi - Son Dakika

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