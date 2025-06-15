ARDAHAN'ın Göle ilçesinde zihinsel engelli Eray Pompe (20), ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.30 sıralarında Göle ilçesine bağlı Ardıçdere köyünde meydana geldi. Zihinsel engelli Eray Pompe'ye ayı saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pompe, sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Ayı Saldırısı: Zihinsel Engelli Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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