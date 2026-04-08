Ayık Olmayan Sürücüye 450 Bin TL Ceza

KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan, 3.27 promil alkollü minibüs sürücüsü K.A.'ya 450 bin TL ceza uygulandı. 3 ay önce 'alkollü araç kullanmak' suçundan ehliyetine el konulan K.A.'nın sürücü belgesine toplam 2 yıl 3 ay el konulurken, minibüs de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan K.A., 46 FP 645 plakalı minibüsüyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından K.A.'nın aracı Niyazi Bahçecioğlu Caddesi'nde durduruldu. Minibüsten inip yaya olarak kaçmaya çalışan K.A., polis tarafından Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Arif Yılmaz Caddesi'nde yakalandı. Sürücüye yapılan kontrollerde 3.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü K.A.'ya, 'dur ihtarına uymamak', '2'nci kez alkollü araç kullanmak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ve çeşitli maddelerden toplam 450 bin TL ceza uygulandı.

Yaklaşık 3 ay önce 'alkollü araç kullanmak' suçundan ehliyetine el konulan K.A.'nın sürücü belgesine toplam 2 yıl 3 ay el konuldu. Ayrıca K.A. hakkında 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılırken, minibüs 60 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,