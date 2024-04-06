Giresun'un Alucra ilçesinde bir üreticiye ait arı kovanları ayıların saldırısı sonucu zarar gördü.
İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde Halit Akın'a ait etrafı çitlerle çevrili bahçeye giren ayılar, buradaki kovanları parçaladı.
Akın, gazetecilere, 107 arı kovanının zarar gördüğünü, yaklaşık 800 kilogram balın da ziyan olduğunu söyledi.
Yaşananlar nedeniyle zor durumda kaldığını belirten Akın, "Beş yıl önce de ayı saldırısı olmuştu, yine zarar vermişti. 10 yıllık emeğimiz yok oldu, devletin ilgili kurumlarından mağduriyetimizin giderilmesi için destek bekliyoruz." dedi.
Akın, durumu ilgili kurumlara bildirdiklerini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Ayılar Arı Kovanlarına Saldırdı: Üretici Zarar Gördü - Son Dakika
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Barış Kocabay, 5 yıl evli kalıp ayrıldığı eşi K.Ö'den 14 yaşındaki kız çocuklarına şiddet uyguladığı iddiası ile şikayetçi oldu. Kocabay, yaşanan olayı anlatarak hukuki süreci başlattığını belirtti. Şiddet gören kızını kendi evine getiren Kocabay, çocuklarının velayetini almak için mücadele edeceğini ifade etti. Şiddet uyguladığı iddia edilen anne ve erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden 29 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül, farklı ilçelerde ikamet eden aileleri ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti ve maddi ve manevi desteklerini sundu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde 500 jandarma personeli, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların güven içerisinde bir bayram geçirmeleri amacıyla görev yapacak. Bayram tatili süresince 130 unsur ve 500 personel, 24 saat esasına göre huzur ve güven ortamını sağlamak için görev yapacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?