Ayın Tarihi Temmuz Sayısı: NATO Zirvesi Dosyasıyla Yayında - Son Dakika
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Ayın Tarihi Temmuz Sayısı: NATO Zirvesi Dosyasıyla Yayında

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 'Ayın Tarihi' dergisinin temmuz sayısı, başyazıda Ankara'daki 36. NATO Zirvesi'ni vurguluyor; dosyada zirvenin detayları, Erdoğan'ın diplomasi trafiği, 15 Temmuz anma etkinlikleri ve Mimar Sinan'a vefa yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Ayın Tarihi" dergisinin temmuz sayısı okuyucuyla buluştu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, derginin başyazısında " Ankara'dan Dünyaya: Diplomasi, Savunma ve Ortak Gelecek" başlığıyla Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin uluslararası istikrarın ve işbirliğinin güçlendirilmesindeki öneminin yanı sıra Türkiye'nin uluslararası sistemde üstlendiği yapıcı rolün, çözüm odaklı yaklaşımın ve etkin diplomatik kapasitesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi ile üretim kapasitesinin program vesilesiyle uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlendiğini belirten İletişim Başkanı Duran, liderler toplantıları, ikili temaslar, politika diyalogları, kamu diplomasisi faaliyetleri ve kültürel etkinlikler ile Türkiye'nin çok boyutlu dış politika vizyonunun uluslararası kamuoyuna yansıtıldığının altını çizdi.

Derginin "Ayın Dosyası" bölümü "Diplomasinin ve Güvenliğin Merkezi Ankara: 2026 NATO Zirvesi" başlığını taşıyor. Bu bölümde, Türkiye'nin ev sahipliğinde 32 müttefik ülkenin liderlerini bir araya getiren 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi detaylı şekilde ele alındı.

Dosyada, İttifak'ın stratejik dönüşümü ve kolektif savunma politikalarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerle yürüttüğü diplomatik temaslara yer verildi.

Müttefikler arasındaki işbirliğini güçlendiren tarihi zirvenin, aynı zamanda "Ankara standardı" olarak adlandırılan yüksek seviyeli bir ev sahipliği modelini dünya gündemine taşıdığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi programları ve gündeme yönelik önemli gelişmeler kronolojik olarak "Türkiye" bölümünde sunuluyor. Bu bölümde ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinliklerine yer verildi.

"Vefa/Hatıra" köşesinin bu ayki konuğu Türk mimarlığının dehası Mimar Sinan olurken, "Spor" başlığı altında yerel kimliklere ve geleneklere dayanan spor faaliyetlerini ifade eden "Etnospor" konusu ele alındı.

Erdoğan'ın uluslararası diplomasi trafiği ve yürüttüğü telefon diplomasisinin anlatıldığı "Diplomasi" bölümünde, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin diplomatik faaliyetleri detaylı bir şekilde gözler önüne serildi.

"Dünya" bölümünde dünya gündeminin önemli gelişmeleri ve uluslararası basında yayımlanan Türkiye ile ilgili haberlere, NATO Ankara Zirvesi'nin, ittifak için önemini ele alan "NATO Ankara Zirvesi: Transatlantik İttifakın Yeniden Tahkimi" başlıklı bir analize yer verildi.

"Kültür ve Sanat" bölümünde Anadolu'nun en önemli arkeolojik miras alanları arasında yer alan Zerzevan Kalesi tanıtılıyor, "Arşivden" kısmında ise Türkiye'de NATO temalı fotoğraflar sunuldu.

"İletişim" bölümünde "Milletin Hafızasında Yaşayan Destan: Vatandaşlardan CİMER'e 'İrade Bizim, Zafer Bizim: 10. Yılında 15 Temmuz' Mesajları" dosyasına yer veriliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "2. İletişim Şurası" başta olmak üzere, "'Müttefikler Ankara'da' Programı", "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim' Paneli", "'Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi: Çağları Aşan Mabet Ayasofya' Paneli" gibi iletişim alanında ay içerisinde gerçekleşen etkinlikler sunuldu.

"Yayın" bölümünde "İletişim ve Diplomasi Dergisi'nin '15 Temmuz' Temalı 16. Sayısı", "10. Yılında 15 Temmuz Destanı: Hafıza, Direniş ve Gelecek" kitabı, "Halkın Gücünün Üstünde Bir Güç Yoktur" kitabı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirveleri Sonrası Basın Açıklamaları" eserleri tanıtıldı.

Başyazısını İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın kaleme aldığı dergi "Ayın Dosyası", "Türkiye", "Diplomasi", "Dünya", "Kültür Sanat", "İletişim" ve "Yayın" başlıklı 7 bölümden oluşuyor.

"Ayın Tarihi" temmuz sayısına "yayinlar.iletisim.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Mimar Sinan, 15 Temmuz, Diplomasi, Ankara, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayın Tarihi Temmuz Sayısı: NATO Zirvesi Dosyasıyla Yayında - Son Dakika

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