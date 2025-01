Ayla Algan\'ın Anma Programı Düzenlendi

Güncel

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ayla Algan'ın vefatının birinci yılında Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Üsküdar Belediyesi ve Tiyatro Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan programa Algan'ın ailesi, öğrencileri, sevenleri ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan, konuşmasında annesini çok özlediğini belirterek, "Annemi sadece annem olarak değil meslektaşım olarak da görüyorum. O nedenle özlediğimi söylemediğimi fark ettim. Annem hem arkadaşım hem meslektaşım hem de hocam. Onun mirasını bir yerlere taşımak istedik. Yaptıklarını seyircisine ve öğrencilerine aktarmak üzere bir hayatımız var." diye konuştu.

Annesi ile Beklan Algan ve Erol Keskin'in Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nı kurduğunu dile getiren Algan, "Bütün bu arşiv Kadir Has Üniversitesinde açılıyor. Zeynep Günsür projenin başında yer alıyor. Bütün bu arşiv müzeye dönüşmeden tekrar yeni çalışmalara zemin hazırlayacak. Onların yaşamlarını adadıkları çalışmalar tekrar can bulacak." ifadelerini kullandı.

Sevi Algan, annesinin çok duyarlı bir kadın olduğunu vurgulayarak, "Kendinin dışındakileri düşünerek yaşadı. Başkasıyla iletişim halinde var oldu. Seyircisi ve öğrencisiyle var oldu." görüşünü paylaştı.

Ayla Algan'ın damadı, oyuncu Erol Babaoğlu, Ayla Algan'ın herkese değmiş bir insan olduğunu ifade ederek, "Çok önemli bir performansçıyı kaybettik. Tiyatroyu bir kitle iletişim aracı olarak düşünürsek bunu en iyi sergileyenlerden birini kaybettik. Tiyatro kalıcı değil ama vurucu bir sanattır. Canlı ile canlının karşılaşması nedeniyle tiyatro insanların hayatında gerçek bir iz bırakır. Ayla Algan çok uzun süre hatırlanacak bir sanatçı olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Çağının çok ötesinde bir insandı"

Ayşegül İşsever ise Ayla Algan'ın çok özel biri olduğunun altını çizerek, "Bu dünyada onunla hiç karşılaşmamış olsaydım çok üzülürdüm. Onunla sohbet etmeye başladığınızda onun özel bir ruh olduğunu hissediyordunuz. İsminin esas anlamı gökyüzündeki yıldızların etrafındaki hare demek. O ışığıyla herkesi sarmalardı. O dönemin isimlerine baktığımızda hepsi çok donanımlı insanlardı. Şimdiki kuşaklar gibi emek vermekten kaçınmazlardı." dedi.

Ayla Algan'ın donanımını, birikimini herkesle paylaşmak için özel bir çaba sarf ettiğine işaret eden İşsever, "Sıfır ego bir kadın, onun yaşantısına, onun donanımına sahip o değerde bir insanın sıfır egoya sahip olması ilginç geliyor bana. Ayla abla hakikaten özel bir insandı. Sahnede başkası konuşsa bile siz onu izlerdiniz. Ayrıca çağının çok ötesinde bir insandı." değerlendirmesinde bulundu.

Besteci ve söz yazarı Şanar Yurdatapan, yazar Zeynep Oral, oyuncu Nihal Geyran Koldaş ve besteci Garo Mafyan'ın gönderdiği video mesajların izlendiği programda, sanatçının çalışmaları, performansları ve konserlerinden görüntüler de izleyicilere sunuldu.