AYM, Adalet ve Demokrasi Partisi'nin Dağılma Kararını Verdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi (AYM), Adalet ve Demokrasi Partisinin kendiliğinden dağılarak hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet ve Demokrasi Partisinin ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Partinin tüm mallarının da hazineye geçmesine karar verildi.

AYM'nin kararında, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca bir siyasi partinin kuruluşuna ilişkin belgelerin İçişleri Bakanlığına tesliminin ardından 2 yıl içinde büyük kongrenin yapılmasının zorunlu olduğu, Adalet ve Demokrasi Partisinin ise bu zorunluluğu yerine getirmediği belirtildi.

Kararda, partinin, zorunlu parti organlarını da oluşturmadığına işaret edilerek, bu nedenle hukuki varlığının sona erdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 10:47:25. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.