AYM Başkanı'ndan HDP ve Can Atalay Açıklamaları - Son Dakika
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AYM Başkanı'ndan HDP ve Can Atalay Açıklamaları

Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır, HDP davası iddianamesinin niteliğine bağlıdır.

18.10.2024 15:22
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Haber: Mehmet Oflaz

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "AYM'nin bireysel kararları bağlayıcı mıdır" sorusuna, "Anayasa Mahkemesi bu görüşünü kararlarıyla söylemiştir. Bunu tartışmaya gerek görmüyoruz. Can Atalay ile ilgili verdiğimiz son kararda bu sorunun cevabı açık bir şekilde verildi. Aksi yapılan yorumlar münferit bir görüş olarak değerlendirilebilir" diye yanıt verdi. Özkaya, HDP hakkındaki kapatma davasına ilişkin "İçtenliğimle söylüyorum Anayasa Mahkemesi olarak, HDP davası kamuoyundaki beklentilerin, eleştirel bağlamda gecikmesinin tek sebebi iddianamenin niteliği ve iddianame içerisindeki adli sürecin devam etmesinden kaynaklanıyor. Teknik çalışmalar devam ediyor" dedi. Özkaya, sokak hayvanlarına ilişkin yasanın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın da en kısa sürede karara bağlanacağını bildirdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Ankara'da bir otelde bireysel başvuruya ilişkin basını bilgilendirme toplantısı yaptı. Özkaya, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özkaya, HDP hakkındaki kapatma davasına ilişkin, "Şu an dosya raportörde esas hakkında incelemesi devam ediyor. HDP davasının bugüne kadar ki kapatma davalarından iddianamesinin niteliği itibariyle farklılık var. Sürecin uzaması asıl buradan kaynaklanıyor. İddianame kapsamında çok sayıda adli yargı mercilerine intikal etmiş dosyalar söz konusu. Bunların sayısı da çok fazla. İddianame kapsamında 900'den fazla dava var. İçtenliğimle söylüyorum Anayasa Mahkemesi olarak, HDP davası kamuoyundaki beklentilerin, eleştirel bağlamda gecikmesinin tek sebebi iddianamenin niteliği ve iddianame içerisindeki adli sürecin devam etmesinden kaynaklanıyor. Teknik çalışmalar devam ediyor" değerlendirmesini yaptı. Özkaya, 451 HDP'li isim hakkında siyasi yasak talebi olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı" açıklamasına ilişkin de Özkaya, "Bu konulara cevap verdiğimiz zaman illa ki bir tartışmanın içerisine gireriz. Bu bakımdan Anayasa Mahkemesi olarak biz kararlarımızla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Can Atalay kararı...

Özkaya, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi'nin bireysel kararları bağlayıcı mıdır" sorusunu, "Anayasa Mahkemesi bu görüşünü kararlarıyla söylemiştir. Bunu tartışmaya gerek görmüyoruz. Can Atalay ile ilgili verdiğimiz son kararda bu sorunun cevabı açık bir şekilde verildi. Bütün akademik camia bu konuda hem fikirdir. Aksi yapılan yorumlar münferit bir görüş olarak değerlendirilebilir" diye yanıtladı.

Özkaya, AYM ve Yargıtay arasındaki Can Atalay tartışmasına ilişkin ise "Ben iki yüksek yargı kurumunun kamuoyu önünde birbirleri hakkında, birbirlerinin görüşü hakkında tartışılmasını doğru bulmuyorum" dedi.

"Yargıtay'ın Can Atalay kararı ve AYM üyelerine yönelik suç duyurusu" hatırlatılan Özkaya, "Can Atalay ile ilgili mahkeme söyleyeceğini söyledi" dedi. "Krizin çözümüyle ilgili bir girişimde bulundunuz mu" sorusuna Özkaya, "Hiçbirşey yapmadan da duruyoruz diyemeyiz. Ne yaptığımızı burada konuşacak değiliz" diye yanıt verdi.

Özkaya'ya, Can Atalay'a ilişkin AYM'ye 3'üncü başvuru yapıldığı ve Gezi Parkı davasında verilen mahkumiyet kararlarına karşı da AYM'ye bireysel başvurular olduğu hatırlatıldı ve ne zaman gündeme alınacağı soruldu. Özkaya, "Bölümdeki dosyalar hazır olduğunda heyet inceleyecek ve değerlendirecek. Bir takvim söyleyemiyorum ama çok uzamaz diye düşünüyorum" dedi.

"En kısa sürede bekletilmeksizin gündeme alıp, karara bağlayacağız"

AYM Başkanı Özkaya, sokak hayvanlarına ilişkin hükümler içeren kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davaya ilişkin şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili dosyayı raportör arkadaşımız ilk incelemesini heyete sundu. Yürütmenin durdurulması meselesi tartışıldı. Heyetimiz önceden de uyguladığı gibi o çerçevede hareket etti. Esasa geçildi ve dosya tamamlanacak. En kısa sürede bekletilmeksizin gündeme alıp, karara bağlayacağız."

Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışmaları...

Özkaya, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili tartışmalar ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. madde yorumuna ilişkin, "Bizim görev alanımız dışında. Bu konuda bir şey söylemem mümkün değil" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AYM Başkanı'ndan HDP ve Can Atalay Açıklamaları - Son Dakika

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