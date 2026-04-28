AYM Başkanı Özkaya: 2025'te 71 bin 175 başvuru sonuçlandırıldı

Anayasa Mahkemesi'nin 64. kuruluş yıldönümü ve yeni üye Şaban Kazdal için and içme töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adalet Bakanı Gürlek ve yüksek yargı üyeleri katıldı.

Başkan Özkaya, konuşmasında adaletin hukukun üstünlüğü için temel değer olduğunu vurguladı. Yargısal diyaloğu artırmak için bölge toplantıları yaptıklarını, üniversitelerle iş birliği içinde olduklarını ve staj imkanı sunduklarını belirtti.

Özkaya, bireysel başvuru sisteminin kabulünden bu yana toplam başvurunun 700 bini geçtiğini, 2025'te 71 bin 175 başvurunun sonuçlandırıldığını ve karşılama oranının yüzde 111 olduğunu söyledi. Norm denetiminde 278 dava karara bağlanırken, siyasi parti kapatma davalarında hızlanma sağlandı. Yüce Divan davalarının biri hariç tamamı sonuçlandırıldı.

Tören, Şaban Kazdal'ın yemin etmesiyle sona erdi.