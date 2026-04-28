AYM Başkanı Özkaya: 2025'te 71 bin 175 başvuru sonuçlandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYM Başkanı Özkaya: 2025'te 71 bin 175 başvuru sonuçlandırıldı

28.04.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi'nin 64. kuruluş yıldönümü töreninde konuşan Başkan Kadir Özkaya, 2025'te başvuru yoğunluğunun devam ettiğini, sonuçlandırılan başvuru sayısının 71 bin 175'e ulaştığını ve karşılama oranının yüzde 111 olduğunu açıkladı.

Anayasa Mahkemesi'nin 64. kuruluş yıldönümü ve yeni üye Şaban Kazdal için and içme töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adalet Bakanı Gürlek ve yüksek yargı üyeleri katıldı.

Başkan Özkaya, konuşmasında adaletin hukukun üstünlüğü için temel değer olduğunu vurguladı. Yargısal diyaloğu artırmak için bölge toplantıları yaptıklarını, üniversitelerle iş birliği içinde olduklarını ve staj imkanı sunduklarını belirtti.

Özkaya, bireysel başvuru sisteminin kabulünden bu yana toplam başvurunun 700 bini geçtiğini, 2025'te 71 bin 175 başvurunun sonuçlandırıldığını ve karşılama oranının yüzde 111 olduğunu söyledi. Norm denetiminde 278 dava karara bağlanırken, siyasi parti kapatma davalarında hızlanma sağlandı. Yüce Divan davalarının biri hariç tamamı sonuçlandırıldı.

Tören, Şaban Kazdal'ın yemin etmesiyle sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Anayasa Mahkemesi, Kadir Özkaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM Başkanı Özkaya: 2025'te 71 bin 175 başvuru sonuçlandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 17:40:17. #.0.5#
SON DAKİKA: AYM Başkanı Özkaya: 2025'te 71 bin 175 başvuru sonuçlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.