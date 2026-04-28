AYM Başkanı Özkaya: En Büyük Adaletsizlik Savaştır

28.04.2026 17:21
Anayasa Mahkemesi'nin 64. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Başkan Kadir Özkaya, yapay zeka çalışmalarını, bireysel başvuru yoğunluğunu ve uluslararası adaletsizlikleri eleştirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin 64. kuruluş yıl dönümü törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve diğer üst düzey isimler katıldı. AYM Başkanı Özkaya, konuşmasında mahkemenin hukukun üstünlüğünü ve temel hakları koruduğunu belirtti. Bireysel başvuru sayısının 700 bini geçtiğini, iş yükünü azaltmak için yapay zeka kullanımına yönelik çalışmalar yürüttüklerini, 2026 Eylül'de başvuru formlarının okunması ve özetlenmesinde yapay zekayı devreye almayı hedeflediklerini söyledi.

Özkaya, hakim ve savcıların tarafsız ve vicdani karar vermesi gerektiğini vurguladı. Dünyadaki savaşlara ve adaletsizliklere değinen Özkaya, 'En büyük adaletsizlik savaştır' dedi. Uluslararası sistemin yetersiz kaldığını, Gazze'deki zulmün durdurulamadığını ifade etti. Gücün adaletle kullanılması gerektiğini, aksi halde yok olacağını belirtti. Törenin ardından yeni üye Şaban Kazdal yemin ederek göreve başladı.

