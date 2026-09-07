AYM Başkanı Özkaya, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti; gündem çalışma hayatıydı
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, ülke gündemindeki gelişmeler ve çalışma hayatına ilişkin konular ele alındı.
(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar ve Nazmi Irgat da hazır bulundu.
Görüşmede, ülke gündeminde yer alan gelişmeler ve çalışma hayatına ilişkin konular ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: ANKA
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