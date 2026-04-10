AYM Başkanı Pakistan'da İşbirliği Ziyareti
AYM Başkanı Pakistan'da İşbirliği Ziyareti

10.04.2026 14:23
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, Pakistan ile yargı işbirliğini güçlendirmek amacıyla ziyarette bulundu.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, anayasa yargısı alanında ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla Pakistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

AYM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edilen Başkan Özkaya ve beraberindeki heyet; Pakistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Yahya Afridi, Pakistan Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı Amin-ud-Din Khan, Pakistan Federal Hukuk ve Adalet Bakanı Azam Nazeer Tarar, Pakistan Başsavcısı Mansoor Usman Awan, Pakistan Yüksek Mahkeme Barolar Birliği Başkanı Haroon-ur-Rashid ve Lahor Yüksek Mahkemesi Başkanı Aalia Neelum ile bir araya geldi. Anayasa Mahkemesi Heyetinin Pakistan temaslarına Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da eşlik etti."

Anayasa Mahkemesi ile Pakistan Yüksek Mahkemesi arasında yargısal işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı ziyaret çerçevesinde yapılan görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında diğer alanlardaki güçlü ilişkilerin yargı alanında daha da geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması için gerekli adımların atılması konusunda mutabık kalındı."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Kadir Özkaya, Pakistan, Güncel, Yargı

