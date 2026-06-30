AYM, Cumhuriyetçi Milletin Partisinin Amblemini Hükümsüz Kıldı - Son Dakika
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AYM, Cumhuriyetçi Milletin Partisinin Amblemini Hükümsüz Kıldı

30.06.2026 12:55
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Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin amblemini hükümsüz sayarken ismini onayladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin, Cumhuriyetçi Milletin Partisinin isminin ve ambleminin hükümsüz sayılması başvurusunda parti isminin hükümsüzlük talebinin reddine, amblemin ise hükümsüz sayılarak siyasi parti sicilinden terkinine hükmetti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre CHP, Cumhuriyetçi Milletin Partisinin isim ve ambleminin kendi isim ve amblemlerine benzediğini, bunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğunu ileri sürerek AYM'ye başvurdu.

Konuyla ilgili görüşü sorulan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, isim ve amblemin iltibasa neden olacak şekilde benzer olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmesini talep etti.

Yüksek Mahkeme, incelemesi sonucu Cumhuriyetçi Milletin Partisi isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi talebinin reddine, parti amblemi hakkındaki talebin ise kabulüne karar verdi.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca bir siyasi partinin, iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partinin isim, amblem, rozet, rumuz ve benzeri işaretlerini kullanamayacağı belirtildi.

"Cumhuriyet, millet, adalet, demokrasi, özgürlük, milli ve hak" kelimelerinin birden çok parti tarafından, karışıklığa neden olmayacak şekilde kullanılabileceği aktarılan kararda, "Cumhuriyetçi Milletin Partisi" isminin CHP ile iltibas oluşturmadığı ifade edildi.

Kararda, Cumhuriyetçi Milletin Partisinin ambleminde ise Türkiye haritasının altında CHP ile özdeşleşen "6 ok" işaretinin bulunduğu ve bunun seçmenin gözünde yanılmasına sebep olabilecek nitelikte olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, Cumhuriyetçi Milletin Partisinin Amblemini Hükümsüz Kıldı - Son Dakika

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