AYM'den Hatalı Tıbbi Müdahale Kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), hatalı tıbbi müdahale sonucu felç kalan kişinin açtığı tazminat davasında, faiz miktarının eksik hesaplanmasını etkili başvuru hakkının ihlali saydı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde 2005'te ameliyat olan F.B'nin, hizmet kusuru nedeniyle belden aşağısı felç kaldı. F.B, zarara uğradığını belirterek, 340 bin lira maddi ve 100 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Olaya ilişkin alınan bilirkişi raporunda, 409 bin 420 lira tazminat talep edebileceği bildirilen F.B'ye mahkeme, 70 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

F.B'nin itirazı üzerine tazminat artırım yönünden dosya yeniden incelendi. Bu kapsamda F.B'ye ek olarak 69 bin 420 lira tazminat ödenmesi, bu miktarın idareye tebliğ edildiği 2015'ten itibaren yasal faiz uygulanarak ödenmesine hükmedildi.

Temyiz incelemesinin ardından kararın kesinleşmesi sonrası F.B, faizin eksik ödendiğine yönelik hak ihlali iddiasıyla AYM'ye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 17. maddesinde düzenlenen maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

AYM, yeniden yargılama yapılması adına karar örneğinin ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Ayrıca, başvurucuya 55 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, tazminat miktarının artırımı dilekçesiyle artırılan kısım için faizin başlangıç tarihinin, miktar artırım dilekçesinin idareye tebliğ edildiği tarih olarak belirlendiği, bu nedenle başvurucunun aynı eylemden kaynaklanan maddi zararına ilişkin tazminatın hesaplanmasında değer kaybına uğradığı ifade edildi.

Kararda, tam yargı davalarında miktar artırımı talebinde bulunulması ve davanın kabulüne karar verilmesi halinde artırılan miktar yönünden hangi tarihten itibaren faiz verilmesi gerektiği konusunun Danıştay İçtihatları Birleştirme Kuruluna taşındığı ve artırılan miktar için de ilk tarihten itibaren faize hükmedilmesi gerektiği anımsatıldı.

Yargılama aşamasında, yanlış hesaplama nedeniyle başvurucunun hak kaybına uğradığı tespitine yer verilen kararda, bu nedenle ihlal sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.