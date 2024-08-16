AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmede gerginlik
Ankara'da yapılan TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin yapılan görüşmede gerginlik yaşandı. Görüşmede, muhalefet milletvekilleri ve iktidar partisi arasında sert tartışmalar yaşandı ve tansiyon yükseldi.
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16.08.2024 16:27:58. #1.13#
SON DAKİKA: AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmede gerginlik - Son Dakika
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