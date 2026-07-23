AYM ve Suudi Adalet Bakanı Görüşmesi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Suudi Arabistan Krallığı Adalet Bakanı Waleed Mohammed Al Smani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, Adalet Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Suudi Adalet Bakanı Al Smani ve beraberindeki heyetle Yüksek Mahkemede bir araya geldi.

Kabulde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerine vurgu yapıldı. İki ülke arasında karşılıklı saygı ve güven temelinde gelişen güçlü ilişkilerin hukuk ve yargı alanındaki işbirliğine de olumlu şekilde yansıdığı ifade edildi.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ı birbirine bağlayan tarihi ve kültürel yakınlığın kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir zemin oluşturduğu belirtilen kabulde, ziyaretlerin yargı kurumları arasındaki iletişimin artırılmasına, bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Görüşmede, ayrıca, hukuk ve yargı alanında işbirliği yapılabilecek konular, kurumsal tecrübe paylaşımının önemi ve ortak çalışma imkanları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

AYM Başkanı Özkaya, Yüksek Mahkemenin yapısı, görev ve yetkileri, bireysel başvuru sisteminin işleyişi ile AYM'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ve dünya anayasa yargısı alanında yürütülen faaliyetlerle ilgili de bilgi verdi.

Görüşmede, AYM Başkanvekilleri Basri Bağcı ve İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Suudi Arabistan Krallığı Adalet Bakan Yardımcısı Mohammad Sulaiman Almutlaq, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ve AYM Genel Sekreteri Murat Azaklı ile diğer yetkililer de yer aldı.