Aynur Kanbur Cinayetinde 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Aynur Kanbur Cinayetinde 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Aynur Kanbur Cinayetinde 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
12.06.2026 12:39
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Şişli'de 2016'da silahla öldürülen Aynur Kanbur'un cinayetinde 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 2016 yılında Aynur Kanbur'un silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosunca, 24 Mart 2016'da Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokak'ta Aynur Kanbur'un (49) silahla vurularak, hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan Bülent Gündüz, Fazlı Kar ve Serdar Kar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Aynur Kanbur'un 2016'da Şişli'de silahla öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden incelemeye alınmıştı.

Yapılan araştırmalarda, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen Bülent Gündüz ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Fazlı Kar ve Serdar Kar'ın kimlikleri tespit edilmişti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalanırken, şüphelilerden Gündüz'ün emniyette alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve cinayetten sonra kullandığı silahı denize attığını söylediği öğrenilmişti.

Gündüz'ün olay öncesi ve sonrasında yürüdüğü güzergahlardaki güvenlik kameraları görüntülerinde, başında şapkayla hızlı şekilde yürüdüğü, en son metrobüse binmek için turnikelerden geçtiği belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosunca takibi yapılan soruşturmada Aynur Kanbur'un, ikametinin giriş kapısının önünde şüpheli bir erkek tarafından tabancayla birden fazla kez ateş edilerek öldürüldüğünün belirtildiği, olay yerinde elde edilen kovanların bu zamana kadar hiçbir silahla eşleşmediği kaydedilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Maktul, 90'lı yıllarda Mezdeke Dans Üçlüsü olarak bilinen dans grubunun üyesidir. 2017 yılında maktulün ablasının dilekçesi üzerine akrabaları olan Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar isimli şahısların 'daha önceki yıllarda maktulü öldürmekle tehdit ettikleri, bizim sülaleden dansöz çıkmaz' şeklinde söylemleri olduğu iddia edilmesiyle adı geçenlerin HTS kayıtları alınmıştır. Şahısların telefonu olaydan hemen önce kapandığı, ertesi gün öğlene kadar kapalı kaldığı, sonra açıldığı tespit edilmiştir. Yüksel Kar, olaydan iki gün önce ABD'ye gitmiş olup kendisinin de belirtilen zamanlarda telefonu kapalı olduğu anlaşılmıştır. Adalet Bakanlığımız Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasından sonraki süreçte eylemi gerçekleştiren failin Avcılar'dan metrobüse bindiği tespit edilerek, İstanbulkart kullanımı araştırılmış, araştırma neticesinde şahsın Bülent Gündüz olduğu anlaşılmıştır."

Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcıvekili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile 6 kişilik uzman heyet, olayın yaşandığı sokakta dün keşif yapmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Bülent Gündüz, olay yerine getirilmişti.

Gündüz, olay günü yaşananlara ve cinayete ilişkin bildiklerini anlatırken bölgede fotoğraf ve görüntü alınmıştı.

Keşfin tamamlanmasının ardından Bülent Gündüz yeniden emniyete götürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aynur Kanbur Cinayetinde 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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