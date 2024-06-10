Ayşe Ateş, Özgür Özel ile Bir Araya Geldi: "Erdoğan Görüşmeyi Kabul Etmişti, Bahçeli'nin Açıklamaları Üzerine Gerçekleşmedi"

Güncel

(ANKARA)- CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya gelen Ayşe Ateş, yaklaşık bir yıl verdiği çaba sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sözü aldığını fakat Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sebebiyle görüşmenin iptal edildiğini söyledi.

Suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüştü. Erdoğan'dan yaklaşık bir yıldır randevu almaya çalıştığını dile getiren Ateş, Erdoğan'ın görüşmeyi kabul ettiğini fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bunların sırtını sıvazlamayın bunları korumayın" mesajı üzerine iptal edildiğini söyledi. Ateş, Özel'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Haziran'da yapacağı görüşmede konunun gündeme gelmesini beklediğini açıkladı. Özgür Özel ve CHP ailesine teşekkür eden Ateş, şöyle konuştu:

"Sinan Ateş'in Özgür Özel hakkında ağır söylemleri olmuştu"

"Sayın Özgür Özel'e öncelikle verdiği destekten ötürü teşekkür ettim. Tüm CHP kurmayları ve CHP ailesine de aynı şekilde ve kendisini 1 temmuzda olacak olan mahkememize davet ettim. Katılacağını söyledi, sağ olsun. Sayın Özgür Özel bu konuya gerçekten çok insani bir şekilde yaklaşıyor, siyasetin dışında tutarak. Sanırım bir evladının olmasının bunda büyük bir etkisi de var. Sinan'ın (Ateş) hayattayken Özgür Bey'in hakkında da Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel hakkında da CHP hakkında da zaman zaman ağır söylemleri oldu. Bunu da bilmelerine rağmen gerçekten bize çok büyük sahip çıktılar. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum o sebeple. Dost bildikleri düşman düşman bildikleri de dost oldu Sinan'ın, biz de bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik.

"Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi"

"Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme talebim oldu. Yaklaşık bir yıldır kendisi ile görüşmek için aslında hem resmi hem gayri resmi girişimlerde bulundum. En son 10 gün önce Sayın Hasan Doğan beni aradı ve Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Kabul edeceğini söyledi ancak akabinde MHP grup toplantısı oldu ve burada Devlet Bahçeli bir söylemde bulundu. Her zaman yaptığı gibi suçluların önüne bir set çekerek,öncelikle bizi karalamakla yine her zaman olduğu gibi iftira atmakla vatan millet düşmanlığı ile itham etti. Orada bir çağrıda bulundu, dedi ki "Bunların sırtını sıvazlamayın bunları korumayın."

"Bahçeli'nin Erdoğan ile yapacağım görüşmeden haberi oldu ve görüşme gerçekleşmedi"

"Bence Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu ve bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanı'na mesaj gönderdiğini düşünüyorum yani bizi korumamasına ve bizimle görüşmemesine yönelik böyle bir çağrıda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı'na üstü kapalı bir çağrıda bulundu. Sanırım o sebeple çağrılmadık ve bu görüşme gerçekleşmedi, normalde geçen hafta içi bizi kabul edecekti. Geçen hafta içi görüşeceğini söylemişti ancak görüşme gerçekleşmedi. Sanırım Devlet Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu, öyle düşünüyorum."

"Kızlar, Özgür Özel ile tanışmayı çok istiyorlardı"

"Özgür Bey ile bugün yaptığım görüşmede kendisini mahkemeye davet ettim ve teşekkür ettim. Verdiği ve vereceği destek için teşekkür ettim. Bundan sonra daha yanımızda durmasını tekrar rica ettim. Bunları konuştuk. Kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Kızlar (Sinan Ateş ve Ayşe Ateş'in çocukları) tanışmak istiyorlardı burayı (CHP Genel Merkezi'ni) görmek istiyorlardı kızlarla birlikte biraz dolaştılar, bir şeylere baktılar ondan sonra teşekkür ettik ve ayrıldık. Kızlar, Özgür Özel ile tanışmayı çok istiyorlardı merak ediyorlardı. Ben de görüşmelerini istiyordum tanıştılar biraz sohbet ettiler kısa bir görüşme oldu."

"Bir el, yargının bileğini tutuyor"

"Davada ayrılan 17 kişilik bir dosya var. Bu 17 kişinin suçu belgelerle sabit ama dosyaları ayrıldı. Bu da anormal bir durum neticede ortada bir cinayet var ve bu şahıslarda bu cinayete karışmış. Burada şahibe ve şüphe var. Üzerinde siyasi bir baskı var ve şüpheliler hakkında bir adım atmaktan çekiniliyor belli ki o sebeple dosya ayrıldı ve süreç uzatılıyor. Hızlı bir şekilde bu dosya hakkında da dava açılıp iddianamenin hazırlanıp dosyaların birleştirilmesi gerekiyor neticede ayrı bir olay yok ortada bir vaka var. Bir vakanın iki dosyasının olmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Burada bir şaibe var bir baskı var. Bu siyasi cinayetin üzerindeki bu baskı, bu el bileğini tutuyor yargının işlememesi için müdahale etmeye çalışıyorlar ancak böyle gitmeyecek."

"Mızrak çuvala sığmıyor"

"Daha önce bir ifade kullanmıştım 'Satış başlayacak' diye yavaş yavaş birbirlerini satacaklar korunamayacaklarını anlayınca çünkü mızrak çuvala sığmıyor hiç kimse bu işten kaçamayacak kurtuluş yok yani. O yüzden de dağılmalar büyü bölünmeler başladı büyüyerek de devam edeceğini düşünüyorum."