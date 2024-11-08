Ayşe B.\'yi Vuran Ali Avcı Tutuklandı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşe B.'yi (34) barışma teklifini kabul etmeyince av tüfeği ile vurarak yaralayan Ali Avcı (39), tutuklandı.

Adana'da 7 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı Ali Avcı'dan ayrılan tarım işçisi Ayşe B., başka bir eve taşındı. Ayşe B. ile barışmak için birkaç kez konuşan Ali Avcı, olumsuz yanıt aldı. Yanına av tüfeğini alan Ali Avcı, Ayşe B.'nin evine giderek beklemeye başladı. Komşusuna gitmek için evden çıkan Ayşe B., dün saat 13.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Bulvarı'nda kendisini takip eden Ali Avcı tarafından tüfekle bacağından vuruldu.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Saldırgan kaçarken, kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişi de kaçan saldırgana tepki gösterdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe B.'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayşe B. daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, Ali Avcı'yı dün saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.