Ayşe Keşir \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Keşir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ayşe Keşir, "Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de Şam'ın en işlek noktalarından Hamidiye Çarşısı'nda yaşanan yoğunluğu kayda aldığı "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçti. Keşir, "Haber" kategorisinde ise İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir binaya saldırı düzenlediği anı kayda alan Ali Jadallah'ın "Patlama anı" başlıklı karesine oy verdi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, "Günlük Hayat" kategorisinde Zonguldak'ta yerin metrelerce altında mesailerine yemek molası veren maden işçilerinin yer aldığı Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafından yana oy kullanırken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun Türkiye'de tarih boyunca sadece 18 defa kayıt altına alınmış Doğu cılıbıtı kuşunu çektiği "40 yılda 1" karesini seçti.

Keşir, "Spor" kategorisinde ise Piero Cruciatti'nin İtalya'nın Milano kentinde, dünyanın önde gelen motosiklet fuarlarından "EICMA 2024" etkinliğinde çekilen motokros gösterisindeki "Yansıma" fotoğrafını tercih etti.

AA çalışanlarını tebrik eden Keşir, "Özellikle yurt dışında, savaş bölgelerinde görev yaparken nasıl zorlu şartlarda görevlerini yaptıkları biliyorum. O anlamda onların her birine basın emekçileri olarak ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.