Ayşe Kulin'in 40. Yılı "Kalemimle Kırk Sene" ile Kutlanıyor

Güncel

Yazar Ayşe Kulin, yazın hayatındaki 40. yılını Everest Yayınlarından çıkan "Kalemimle Kırk Sene" kitabıyla kutluyor.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre kitap, Kulin'in kişisel arşivi ve 2023'te TED İstanbul Kolejine bağışladığı özel arşivinde yer alan belgelerle hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulin, "Güneşe Dön Yüzünü" isimli ilk öykü kitabının okurla buluşmasının üzerinden 40 yıl geçtiğini belirterek, "Bunu fark eden yayınevim, resmi yazın hayatımın 40. yılında tüm yapıtlarımı kapsayan bir kitapla bana bir sürpriz hazırlama inceliğini sonuna kadar saklayamadı, bazı belgelere erişmek için bana da ihtiyaçları oldu. 'Dürbünümde Kırk Sene' adıyla yayımlanmış olan otobiyografime gönderme olsun diye, ben bu kitabın adının 'Kalemimle Kırk Sene' olmasını önerdim." ifadelerini kullandı.

Kulin'in yazma serüvenini tüm detaylarıyla okura sunan kitabın birinci bölümü, usta yazarın kitapları hakkında çıkmış haberler, yazılar ve tanıtımlardan, ikinci bölümü de Kulin'le yapılmış röportajlardan, katıldığı yardım ve destek hareketlerinin, fuarların, panellerin, ödül törenlerinin dökümünden oluşuyor.

Kitabın üçüncü bölümü ise usta yazarın kaleminden çıkan şiirleri, hikayeleri, gazete ve dergi yazılarını, okurlarından Kulin'e gelen mektupların bir derlemesini ve TED İstanbul Koleji'nde yer alan özel arşive ait bazı fotoğrafları içeriyor.

Kitabın editörlüğünü Beyza Ertem üstlenirken, kapak tasarımını Hamdi Akçay hazırladı.