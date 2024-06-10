Ayşe Öğretmenden Sonra Polis Memuru Eşi de Yaşam Mücadelesini Kaybetti

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AYŞE ÖĞRETMENDEN SONRA POLİS MEMURU EŞİ DE YAŞAM MÜCADALESİNİ KAYBETTİ

Hakkari'de, Zap Suyu'na uçan otomobilde yaralı olarak kurtarılan ve hastanede dün yaşam mücadelesini kaybeden Matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'dan sonra, yoğun bakımda olan polis memuru eşi de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın sabah memleketi Denizli'ye uğurlanacağı öğrenildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,