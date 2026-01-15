Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Add Eskişehir Şubesi'nin Yeni Yıldaki İlk Üyesi Oldu

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi'nin 2026 yılındaki ilk üyesi oldu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Mehmet Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Avcı, derneğin yürüttüğü çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri hakkında Başkan Ünlüce'ye bilgi verdi. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Başkan Ünlüce, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne üye oldu. ADD Eskişehir Şubesi Başkanı Mehmet Avcı, 2026 yılının ilk üyesinin Başkan Ayşe Ünlüce olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek kendisine teşekkür etti.

Başkan Ünlüce ise Eskişehir'in laik, aydınlık ve çağdaş yapısına vurgu yaparak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda, onun gösterdiği yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.