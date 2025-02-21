Aysel Gürel Anma Töreni Kadıköy'de Gerçekleşecek - Son Dakika
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Aysel Gürel Anma Töreni Kadıköy'de Gerçekleşecek

Türk pop müziğinin efsane ismi Aysel Gürel, 17 Şubat 2008'de hayatını kaybetmesinin ardından 23 Şubat 2023 tarihinde Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde anılacak. Anma etkinliğine sanatçı dostları ve ailesi katılacak.

21.02.2025 17:24  Güncelleme: 19:18
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(İSTANBUL) - Renkli kişiliği ve unutulmaz şarkılarıyla hafızalardan silinmeyen Aysel Gürel, 23 Şubat Pazar günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde anılacak.

Türk pop müziğinin efsane ismi Aysel Gürel, oyuncu ve tiyatro sanatçısı olan kızı Müjde Ar ve sanatçı dostlarının katılımıyla Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde anılacak. 17 Şubat 2008 tarihinde hayatını kaybeden ünlü söz yazarı, şair, oyuncu ve edebiyat öğretmeni Aysel Gürel için 23 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma programına Aysel Gürel'in kızı oyuncu Müjde Ar, oyuncu ve tiyatro sanatçısı Mehtap Ar'ın kızı ve Aysel Gürel'in torunu Söz Ar ile damadı politikacı Ercan Karakaş katılacak.

Zerrin Özer, Reyhan Karaca, Burcu Güneş, Atilla Atasoy, Yonca Lodi, Şebnem Sönmez, Deniz Durukan, Ayşen Şahin, Figen Şakacı ve Tamer Levent gibi sanat ve edebiyat dünyasının usta isimlerinin yer alacağı program, belgesel gösterimi ile başlayacak. Program, Gürel'in dostlarından sürpriz şarkılar, şiirler ve çok özel hatıralarını paylaşmalarıyla devam edecek.

Etkinlikte Kadıköylülere Aysel Gürel'in "Sevda" ve "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" kitapları ile 2021 yılında vefat eden oyuncu ve tiyatrocu kızı Mehtap Ar'ın "Çocuklara Uzattı Ellerini" kitabı hediye edilecek.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi 4'ünc kattaki fuaye alanında açılacak "Ne Kavgası Bitti Ne Sevdası" sergisi ise 23 Şubat-5 Mart 2025 tarihleri arasında Aysel Gürel sevenlerini bekleyecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aysel Gürel Anma Töreni Kadıköy'de Gerçekleşecek - Son Dakika

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