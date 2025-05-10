TOPRAĞA VERİLDİ
Aysima Tiryaki'nin cenazesi, Akpınar Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kirazlı Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve ailenin yakınları katıldı. Baba Kadir Tiryaki'nin cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › Aysima Tiryaki Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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