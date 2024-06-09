AYT'ye giren öğrencileri veliler dualarla ağırladı - Son Dakika
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AYT'ye giren öğrencileri veliler dualarla ağırladı

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 81 il ve Lefkoşa'da başladı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde sınavın başlangıç saatinden 2 saat önce alanı doldurmaya başlayan adaylar ve velileri sınav öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi, velilerin dualar eşliğinde çocuklarını uğurlaması dikkat çekti.

09.06.2024 12:02
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YKS'nin ikinci oturumu başladı: Öğrenciler sıralarda veliler dışarda ter döküyor

SAKARYA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı. 180 dakika sürecek sınavda öğrenciler sıralarda, veliler ise dışarıda ter döküyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15'te başladı. Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Öte yandan, adayların büyük hayaller ve heyecan içerisinde ter döktükleri sınav saatlerinde, aileleri de heyecanla çocuklarını beklemeye başladı. 13.15'te son bulacak sınavda öğrenciler sıralarda, veliler ise dışarıda ter döküyor.

Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Ösym, AYT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYT'ye giren öğrencileri veliler dualarla ağırladı - Son Dakika

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