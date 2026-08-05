Aytekin\'den Özalper\'e Destek

(ANKARA) - YENİ Parti Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper gözaltına alındı. Kurulan oyunların, yapılan işbirliklerinin ve nihai amacın farkındayız. Yürüdüğümüz bu yolda halkımız umudunu bize emanet etmişken, bizlerin yönelik operasyonlar bizi korkutmaz. Halkımızın da korku duvarını yıkalı çok oluyor. Ne yapsanız nafile, sel gibi gelen bu demokratik direncin önünde baraj olamayacaksınız. İlksen başkanımız yalnız değildir."