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Piyango Bileti Çöpten Bulundu

Piyango Bileti Çöpten Bulundu
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İtalya'da bir milyon euro’luk piyango bileti çöpe atıldı, çöp işçileri tarafından iki günde bulundu.

İtalya'nın güneyinde bir milyon euro ikramiye çıkan piyango bileti yanlışlıkla çöpe atılmasının ardından, belediyenin çöp işçilerinin iki gün süren aramasıyla bulundu. Kimliği açıklanmayan ikramiye sahibi "duble talihli" olarak anılıyor.Puglia bölgesindeki Bitonto kasabasında yaşanan olay, bölgede çöplerin toplanmasından sorumlu SANB işletmesinin yöneticisi Nicola Roberto Toscano tarafından açıklandı.Toscano sosyal medyadaki duyurusunda, Latince "para kokmaz" (pecunia non olet) deyişini uyarlayarak "talih kokmaz" dedi ve "Bu hikayede, talih, para ve kötü koku kesinlikle bir araya geldi" diye yazdı.Toscano'nun açıklaması ve İtalya basınında yer alan detaylara göre Bitonto kasabasında düzenli olarak aynı numaralarla loto oynayan aileden bir kişi birkaç gün önce bir büfede yine aynı numaralarla şansını denedi. Otomatik kontrol makinesine kuponu okuttuğunda ise "Ödenemez" uyarısıyla karşılaştı.İkramiye isabet etmediği için bu uyarının çıktığını düşünen "talihli", biletini büfede çöpe atarak evine döndü. Eve gittiğinde ailesi her zaman oynadığı numaralara bu kez 1 milyon euro ikramiye çıktığını söyleyince büfeye geri döndüğünde, ikramiye vuran piyango bileti de dahil çöplerin toplanmış olduğunu gördü.Çöp idaresi SANB ile temasa geçen aile yaşananları anlatınca hummalı bir çalışma başladı. Önce büfeden çöplerin hangi araca yüklendiği tespit edildi. Talihlinin şansı bir kez daha kendini gösterdi, biletin de içinde olduğu çöp torbalarının henüz sıkıştırma makinesine girmediği belirlendi.SANB yöneticisi Toscano, TGCOM24 haber kanalına yaptığı açıklamada "Neyse ki pazar günüydü, yoksa çoktan çöplüğe gitmiş olurdu" dedi.Toscano, biletin olduğu çöplerin hangi sıkıştırma makinesine yollandığını belirledikten sonra bu alanı silahlı koruma altına aldıklarını ve aramaya başladıklarını anlattı.Tonlarca çöp içinde iki gün süren aramalardan sonra Salı sabahı bilet hasarsız halde bulundu. Çöp idaresi, bunda çöplerin doğru biçimde ayrıştırılmış olmasının önemli olduğunu vurguladı.Toscano, olayı anlattığı paylaşımında şunları yazdı: "Derler ki, atıklar insanların hayatları hakkında çok şey anlatır. Bu, gerçekten eşsiz bir hikaye anlatıyor: inanılmaz bir azimle oynadığı 5 rakamla milyon euro kazanan çok talihli bir insanın hikayesi; ve kazanan kuponu yanlışıkla çöpe atan çok talihsiz bir insanın… "Ve sonunda yine çok talihli bir insanın, çünkü yaşadığı belediyede atık toplama işi, kamu şirketi SANB'ye emanet edilmişti ve şirket hemen doğru sıkıştırma makinesini bulmak, atık bertarafını engellemek, yükü yetkili bir tesise aktarmak ve hiç de hoş olmayan koşullarda ve tam güvenlik içinde çalışarak bir atık yığınının içinde saklı o küçük kağıt parçasını bulmak için harekete geçti."Çöp yığınında bileti arayan işçilere teşekkür eden Toscano, "Bu hikaye, organizasyonun ve biraz da (sadece biraz mı?) şansın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" diye ekledi.İtalya basınına göre çöp yığınında arama yapma işinin masraflarını milyon euroluk piyango biletine kavuşan talihli karşılayacak.Toscano, ANSA ajansına yaptığı açıklamada "Bu hikayede mucizevi bir şeyler var" dedi.La Repubblica gazetesi de kimliğini gizli tutan ikramiye sahibini "çifte talihli" diye niteledi.

Kaynak: BBC

İtalya, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Piyango Bileti Çöpten Bulundu - Son Dakika

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