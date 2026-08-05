Aziz Yıldırım'ı şaşırtacak Kante gelişmesi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı N'Golo Kante hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performans kadar maliyetiyle de konuşulan Fransız orta saha oyuncusuna ülkesinden talip çıktığı öne sürüldü.

MARSİLYA DEVREDE

Sözcü'nün haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, Fransız kulübünün transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istediği, bunun için ise Fenerbahçe'nin Kante'nin maaşında indirime gitmesini beklediği ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM TARTIŞMALARA YANIT VERMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Kante hakkında çıkan transfer iddialarına değinmişti.

Yıldırım, "Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden konuşan tek arkadaşım yok. 'Kante'yi satalım' diyen yok. Medya konuşuyor, yazıyor. Sen atlıyorsun, 'Kante'yi aldığımız paraya satarız.' Sana yetkiyi verdim. Haydi bakalım." ifadelerini kullanmıştı.

MALİYETİ GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe'ye transferinden bu yana yüksek maliyetiyle sık sık gündeme gelen N'Golo Kante'nin geleceğiyle ilgili gelişmeler merakla takip edilirken, Marsilya'nın transfer girişiminin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.