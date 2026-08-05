Salah'ın ablasından paylaşım geldi: Yeniden izlemeye başlayacağım

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın transferi yankı uyandırmaya devam ederken, bu kez gündem olan isim ablası oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salah'ın ablası, Türkiye'ye ve Türk dizilerine gönderme yapan ifadeleriyle dikkat çekti.

"YENİDEN İZLEMEYE BAŞLAYACAĞIM"

Mohamed Salah'ın ablası paylaşımında, "Bir süredir Türk dizilerini izlemiyordum. Sanırım yeniden izlemeye başlayacağım." ifadelerini kullandı. Paylaşım, Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından bordo-mavili taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.

TRANSFER SONRASI DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Salah'ın Trabzonspor'a imza atmasının ardından yapılan paylaşım, Mısırlı yıldızın Türkiye'ye transferine gönderme olarak yorumlandı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, futbolseverlerin de dikkatini çekti.