12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri - Son Dakika
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12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri

12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
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Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi ortaya çıktı. İşte süreç yasası kanun teklifinin maddeleri ve gerekçelerinin tam metni.

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme tamamlandı. Çerçeve yasa adı verilen yasa teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi başlığını taşıyan yasa tasarısı 12 maddeden oluşuyor.

Hazırlanan kanun teklifi metnine göre, sürecin işleyişi ve hukuki yaptırımların esnetilmesi tamamen örgütün silahsızlandığının resmi kurumlarca onaylanması şartına bağlanıyor.

TESPİT VE TEYİT MAKAMI BELİRLENDİ

Teklife göre, örgütün kontrolü altındaki tüm yapı ve unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirdiği ve tamamen silahsızlandığı önce güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. Bu tespitin kesinleşmesi için Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilmesi şartı aranacak.

HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

Kanun kapsamına giren suçlar şu şekilde sıralandı:

  • PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme
  • Örgüte üye olma
  • Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme
  • Örgüt propagandası yapma
  • Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen diğer suçlar
  • 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında örgüt lehine işlenen suçlar

KASTEN ÖLDÜRME KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Teklifte "kapsam dışı" tutulan istisnalar net bir şekilde çizildi. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bu kanundan yararlanamayacak.

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARIN ERTELENMESİ

Kanun kapsamına giren bireyler için soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şu sürelerle erteleme öngörülüyor:

  • Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda: 5 yıl
  • 15 yıldan fazla hapis, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda: 10 yıl
  • Bu kararlara karşı iki hafta içinde itiraz yolu açık olacak. Erteleme kararı verildiğinde, sanık hakkındaki tutuklama ve adli kontrol gibi koruma tedbirleri kaldırılacak.

KESİNLEŞMİŞ CEZALARDA İNFAZ ERTELEMESİ

Hakkında hüküm verilmiş kişiler için de benzer bir kademeli sistem uygulanacak:

  • 15 yıl veya daha az hapis cezalarında: 5 yıl
  • 15 yıldan fazla hapis ve müebbet hapis cezalarında: 10 yıl süreyle infaz, infaz hâkimi kararıyla ertelenecek.
  • Erteleme süresi boyunca yeni bir suç işlenmezse, cezalar infaz edilmiş sayılacak; kovuşturma aşamasındakiler için ise düşme kararı verilecek.

ZAMANAŞIMI DURACAK, HAK YOKSUNLUKLARI GİDERİLECEK

Erteleme süresince dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecek. Ayrıca, erteleme kararları kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecek. Gerekli görülmesi halinde, mahkumiyetten doğan hak yoksunluklarının (memuriyet engeli vb.) kaldırılması için mahkemelere başvurulabilecek.

UYGULAMA VE KOORDİNASYON KURULU

Kanunun takibi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında üst düzey bir kurul oluşturulacak. Kurulda şu isimler yer alacak:

  • Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları
  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
  • MİT Başkanı
  • MGK Genel Sekreteri
  • Kurulun koordinasyonunu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yürütecek.

MECLİS İZLEME KOMİSYONU VE TESLİM SÜRECİ

TBMM bünyesinde 17 üyeden oluşan bir İzleme Komisyonu kurulacak. Örgüt üyelerinin teslim olması ve silahların kayıt altına alınmasına ilişkin usuller, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının hazırlayacağı ortak genelge ile belirlenecek.

BAŞVURU İÇİN 6 AYLIK SÜRE

Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına veya görevli kurumlara yazılı başvuruda bulunmak zorunda olacak.

İŞTE MADDELERİ VE GEREKÇELERİYLE ÇERÇEVE YASA TEKLİFİ:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatın teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesidir.

(2) Bu Kanun hükümleri, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;

a) Örgüt: PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını,

b) Kurul: Bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca oluşturulacak Kurulu, ifade eder.

Soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi

MADDE 3- (1) Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatın teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1/6/2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar hariç olmak üzere, 1 inci madde kapsamında giren ve üst sınır onbeş yıl veya daha az ceza-yı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar beş yıl, onbeş yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar on yıl süreyle ertelenir. Erteleme süresi içinde dava zamanaşımı işlemez. Bu suçlarla ilgili dosya ve suçun ispatına yarayan deliller, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresince muhafaza edilir. Müsadereye konu eşya ve malvarlığı değerleri hakkında erteleme kararıyla birlikte tasfiye kararı verilir ve Hazıneye irat kaydedilir. Karar, kanun yollarına başvurma hakkı bulunanlara tebliğ edilir. Kararda başvuru ve itiraz hakkı süreleri ve mercii gösterilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlara karşı kanun yollarına başvurma hakkı bulunanlar iki hafta içinde sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Birinci fıkra uyarınca kovuşturmanın ertelenmesine ilişkin mahkeme tarafından verilen kararlara karşı da iki hafta içinde itiraz edilebilir.

(3) Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenmiş olup da 1 inci madde kapsamında giren suçlardan dolayı bu tarihten sonra başlatılacak soruşturmaların yapılması, Kurulun iznine bağlıdır.

12 Maddelik

Koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar

MADDE 4- (1) 3 üncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlardan dolayı verilmiş olan tutuklama ve adli kontrol-e ilişkin koruma tedbirleri, soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu evredeki yetkili hâkim veya mahkeme ile bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili ceza dairesi tarafından değerlendirilir ve koşullarının bulunması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilir.

(2) 3 üncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istinaf veya temyiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verilir.

Erteleme kararlarının kaydedilmesi ve yeniden suç işlenmesi

MADDE 5-(1) 3 üncü madde uyarınca verilen erteleme kararları, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, ikinci fıkrada belirtilen amaç için kullanılabilir.

(2) Erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde, erteleme kararı kaldırılarak soruşturma ve kovuşturmaya devam olunur. Mahkûmiyet halinde verilen cezanın infazı, 6 ncı madde uyarınca ertelenmez ve mahkûmiyet hükümlerinin tüm sonuçları doğar. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde kovuşturma yapılmasına yer olmadığı veya düşme kararı verilir.

Mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi

MADDE 6- (1) Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkûm olanlar ile 1/6/2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç olmak üzere, 1 inci madde kapsamına giren suçlardan;

a) Toplam onbeş yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezalarının infazı beş yıl süreyle,

b) Toplam onbeş yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezalarının infazı on yıl süreyle, infaz hâkiminin kararıyla ertelenir. Bu fikranın uygulanması, müsadere kararlarının yerine getirilmesini engellemez. Erteleme süresi içinde ceza zamanaşımı işlemez.

(2) Birinci fikra uyarınca infaz hâkimi tarafından verilen erteleme kararlarına karşı itiraz edilebilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca verilen erteleme kararları, 5 inci maddenin birinci fikrasına göre oluşturulan sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, dördüncü fikrada belirtilen amaç için kullanılabilir.

(4) Erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde, infaz hâkimi tarafindan erteleme kararı kaldırılarak cezanın infazının devamına karar verilir. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş sayılır. Erteleme kararlarının takibi Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılır.

12 Maddelik

Takip, koordinasyon ve uygulama

MADDE 7- (1) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi; Kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmasını müteakiben, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden müteşekkil Kurul tarafından yapılır. İhtiyaç halinde Kurul tarafından; alt komisyonlar oluşturulabilir, bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile gerekli görülen kişiler Kurul ve komisyon toplantılarına davet edilebilir.

(2) Kurul tarafından, sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini sağlamak üzere alt komisyonlarda görevlendirme yapılabilir.

Maddenin altıncı fıkrasıyla, Kurulun sekreterya hizmetlerinin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yerine getirileceği kabul edilmektedir.

MADDE 8- Maddeyle, silah ve malzeme teslimine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasıyla, Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzemenin kayıt altına alınacağı kabul edilmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasıyla, kayıt altına alma işlemi ile kayıt altına alınan silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme hakkında uygulanacak usul ve esasların, güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirleneceği hükme bağlanmaktadır.

12 Maddelik

MADDE 9- Maddeyle, 1 inci maddede belirtilen Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasını müteakiben altı ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görev verilen kurumlara, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak istediğini yazılı olarak bildiren kişiler hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulanabileceği düzenlenmektedir.

MADDE 10- Maddeyle, görev ve sorumluluk düzenlemesi kabul edilmektedir. Maddenin birinci fıkrasıyla, Kanun kapsamında verilen görevlerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirileceği düzenlenmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasıyla, bu Kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukukî, idarî veya cezaî sorumluluğunun doğmayacağı kabul edilmektedir. Düzenlemeyle, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürüten başta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri olmak üzere tüm görevliler bakımından yasal güvence sağlanmaktadır.

MADDE 11- Yürürlük maddesidir.

MADDE 12- Yürütme maddesidir.

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Son Dakika Gündem 12 Maddelik 'Milli Dayanışma' Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
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SON DAKİKA: 12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri - Son Dakika
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