Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik - Son Dakika
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Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, uzun süre siyah-beyazlılarla anılan ancak Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah hakkında konuştu. Adalı, "Salah transferini biz istemedik. Bizim alamadığımız değil, almadığımız bir oyuncudan bahsediyoruz." dedi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Serdal Adalı, "Brahim Diaz gündemimizde bulunmuyor. Vlahovic için çalışıyoruz, konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Salah transferinin Beşiktaş'ın planları arasında yer almadığını söyleyen Adalı, transfer çalımı iddialarına da yanıt verdi.

"BİZ İSTEMEDİK"

Mohamed Salah transferine ilişkin konuşan Serdal Adalı, "Mohamed Salah transferini biz istemedik. Bunu çok iyi bilsinler. Biz almadık Salah'ı. Yok biz transfer çalımı yemişiz, biz alamamışız... Öyle bir durum yok. Benim olduğum tarihte Beşiktaş'ın elinden kimse futbolcu alamadı. Bunu camiam çok iyi bilsin." ifadelerini kullandı.

Adalı, sezon başında belirledikleri transfer planı doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, "Yaptığımız transferler ortada. Bu işler sahada belli olur. Ben bu tip yıldız transferlerini çok yaptım. Bunun eğlencesi 3-5 gün sürer. Önümüzdeki sezon ne olacağını hep beraber göreceğiz." dedi.

Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik

"VLAHOVIC İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Serdal Adalı, "Brahim Diaz gündemimizde bulunmuyor. Vlahovic için çalışıyoruz, konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik

Yeni transfer Leandro Trossard'ın lisans sürecine de değinen Adalı, İngiltere'den onay beklendiğini belirterek, Belçikalı futbolcunun rövanş karşılaşmasında forma giyebileceğini söyledi.

"TARAFTARIN NE BAĞIRDIĞINI DUYMADIM"

Trossard'ın imza töreninde tribünlerden yükselen Salah tezahüratlarıyla ilgili de konuşan Adalı, "Taraftarın ne diye bağırdığını o an duymadım. Ne planımızda ne de programımızda vardı. Bazı şeyler önce Beşiktaş'ın yapısına sonra da benim yapıma uymadı. Bence iyi oldu. Hayırlı olsun. Zamanı gelince bu transferin neden gerçekleşmediğini herkes çok daha iyi anlayacak." ifadelerini kullandı.

Muhammed Salah, Mohamed Salah, Serdal Adalı, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Prime döneminde Liverpooldan 12 milyon euro alan futbolcu 36 yaşındaki bitik haliyle trabzondan 17 milyon euro artı pau alacak 7 4 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Beşiktraş ! 1 2 Yanıtla
  • Saomi Omi Saomi Omi:
    ERDOĞAN NE ZAMAN SERDAR ADALI İLE GÖRÜŞTÜ BJK FRENE BASTI 0 2 Yanıtla
  • ibrahim kocapinar ibrahim kocapinar:
    beceriksizsiniz yine hüsran dolu bir transfer sezonu yaşıyoruz. geçen sene yaptığınızdan farklı bişey yok ortada yöneticiniz çıkıp sosyal medyada görsel paylaşıyor sonra istemedik diyorsunuz yalan yalan yalan 1 0 Yanıtla
  • stanciu george stanciu george:
    kedi uzanamadığı ciğere mındar dermiş 0 0 Yanıtla
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