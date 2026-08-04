Yemen'de Yük Gemisi Saldırısı - Son Dakika
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Yemen'de Yük Gemisi Saldırısı

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Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü tekneyle yapılan saldırıda Hindistan'a ait yük gemisi battı, 14 kişi kurtarıldı.

Yemen hükümetine yakın güçler, ülkenin batısındaki Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü tekneyle hedef alınan bir yük gemisinin battığını, 14 kişiden oluşan mürettebatın kurtarıldığını belirtti.

Hükümete yakın "Ulusal Direniş Güçleri" Sözcüsü Fayizi Nuri Evliya, yerel basına yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin kontrolündeki Hudeyde kentinin 13 mil açıklarında bir geminin saldırıya uğradığını ifade etti.

Bomba yüklü tekneyle saldırıya maruz kalan yük gemisinin Hindistan'a ait olduğunu aktaran Evliya, söz konusu geminin battığını kaydetti.

Yemen sahil güvenlik birimleri ile Yemen Deniz Kuvvetlerinin ortak çalışmaları sonucu saldırıya uğrayan gemideki 14 mürettebatın kurtarıldığına işaret eden Evliya, mürettebatın da 13'ünün Hindistan uyruklu, birinin Yemen vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.

Evliya, saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi vermedi.

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tarık Salih'e bağlı Ulusal Direniş Güçleri, ülkenin güneybatısındaki Kızıldeniz'den Babulmendeb Boğazı'na uzanan bölgede varlık gösteriyor.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek, "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Hindistan, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Yük Gemisi Saldırısı - Son Dakika

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