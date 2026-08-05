Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek isim, mecliste yapılan ve dört tur süren gerilimli oylamanın ardından belli oldu. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya, tartışmaların gölgesinde geçen dördüncü turun sonunda Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

İKİ ADAY YARIŞTI

Üsküdar Belediyesi meclisinde gerçekleştirilen kritik oylamada iki aday yarıştı. CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı aday gösterirken, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti ve MHP) adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. Belediye meclisinde CHP'nin 27, AK Parti ve MHP'nin ise 17 meclis üyesi oy kullandı.

OYLAMA SONUÇLARI

Seçim sürecinde adayların yeterli çoğunluğa ulaşabilmesi için dört tur oylama yapıldı. Özellikle üçüncü turda yaşanan oy değişimleri mecliste tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Dört tur boyunca ortaya çıkan tablo şu şekilde gerçekleşti:

1. Tur Sibel Tan Çetinkaya 26 Oy Dündar Ziya Gültekin 16 Oy Geçersiz/ Boş 2 Oy

2. Tur Sibel Tan Çetinkaya 26 Oy Dündar Ziya Gültekin 16 Oy Geçersiz/ Boş 2 Oy

3. Tur Sibel Tan Çetinkaya 21 Oy Dündar Ziya Gültekin 18 Oy Geçersiz/ Boş5 Oy

4. Tur Sibel Tan Çetinkaya 22 Oy Dündar Ziya Gültekin 18 Oy Geçersiz/ Boş 4 Oy

İLK İKİ TURDA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Seçimin birinci ve ikinci turunda adaylar meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunu sağlayamadı. İlk turda bir oy pusulası boş çıkarken, bir başka pusulanın arka yüzüne aday ismi yazılması nedeniyle Cumhur İttifakı'nın itirazı üzerine bu oy da geçersiz sayıldı. İkinci turda da sonuçlar değişmedi ve oylama salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura uzadı.

ÜÇÜNCÜ TURDA FİRE KRİZİ VE SERT TARTIŞMALAR

Üçüncü turda CHP adayının 21 oya gerilemesi, Cumhur İttifakı adayının ise oyunu 18'e yükseltmesi mecliste soğuk rüzgarlar estirdi. Geçersiz oy sayısının beşe çıkmasıyla birlikte CHP grubu kendi içinde ciddi bir tartışma yaşadı. Fire verildiği düşüncesiyle dördüncü tur öncesi verilen arada gerilim oldukça tırmandı. Kameralara yansıyan hararetli anlarda CHP'li bazı üyeler "Bu namussuzluk, kabul edilemez." tepkisini gösterdi.

"AK PARTİ'YE GEÇ" GERİLİMİ

Oylama esnasında Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ile CHP meclis üyesi Hüseyin Kazan arasında da dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Tütüncü'nün meclis üyesine yönelik sarf ettiği "Git, AK Parti sıralarında otur" sözleri meclisteki tartışmaların daha da büyümesine yol açtı.

DÖRDÜNCÜ TUR SONUCU: BELEDİYE CHP'DE KALDI

Yaşanan tüm krizlerin ve tartışmaların ardından geçilen dördüncü ve son tur oylamasında CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kaldı. Bu sonuçla birlikte Üsküdar Belediyesi'nin yönetimi CHP'de kalmaya devam etti ve Sibel Tan Çetinkaya resmen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.