Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapıldı. 3. turda CHP'li Meclis üyelerinin AK Parti adayına oy verdiği seçimde, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya yeni başkanvekili oldu.

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek isim, mecliste yapılan ve dört tur süren gerilimli oylamanın ardından belli oldu. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya, tartışmaların gölgesinde geçen dördüncü turun sonunda Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

İKİ ADAY YARIŞTI

Üsküdar Belediyesi meclisinde gerçekleştirilen kritik oylamada iki aday yarıştı. CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı aday gösterirken, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti ve MHP) adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. Belediye meclisinde CHP'nin 27, AK Parti ve MHP'nin ise 17 meclis üyesi oy kullandı.

OYLAMA SONUÇLARI

Seçim sürecinde adayların yeterli çoğunluğa ulaşabilmesi için dört tur oylama yapıldı. Özellikle üçüncü turda yaşanan oy değişimleri mecliste tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Dört tur boyunca ortaya çıkan tablo şu şekilde gerçekleşti:

1. Tur Sibel Tan Çetinkaya 26 Oy Dündar Ziya Gültekin 16 Oy Geçersiz/ Boş 2 Oy

2. Tur Sibel Tan Çetinkaya 26 Oy Dündar Ziya Gültekin 16 Oy Geçersiz/ Boş 2 Oy

3. Tur Sibel Tan Çetinkaya 21 Oy Dündar Ziya Gültekin 18 Oy Geçersiz/ Boş5 Oy

4. Tur Sibel Tan Çetinkaya 22 Oy Dündar Ziya Gültekin 18 Oy Geçersiz/ Boş 4 Oy

İLK İKİ TURDA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Seçimin birinci ve ikinci turunda adaylar meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunu sağlayamadı. İlk turda bir oy pusulası boş çıkarken, bir başka pusulanın arka yüzüne aday ismi yazılması nedeniyle Cumhur İttifakı'nın itirazı üzerine bu oy da geçersiz sayıldı. İkinci turda da sonuçlar değişmedi ve oylama salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura uzadı.

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu

ÜÇÜNCÜ TURDA FİRE KRİZİ VE SERT TARTIŞMALAR

Üçüncü turda CHP adayının 21 oya gerilemesi, Cumhur İttifakı adayının ise oyunu 18'e yükseltmesi mecliste soğuk rüzgarlar estirdi. Geçersiz oy sayısının beşe çıkmasıyla birlikte CHP grubu kendi içinde ciddi bir tartışma yaşadı. Fire verildiği düşüncesiyle dördüncü tur öncesi verilen arada gerilim oldukça tırmandı. Kameralara yansıyan hararetli anlarda CHP'li bazı üyeler "Bu namussuzluk, kabul edilemez." tepkisini gösterdi.

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu

"AK PARTİ'YE GEÇ" GERİLİMİ

Oylama esnasında Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ile CHP meclis üyesi Hüseyin Kazan arasında da dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Tütüncü'nün meclis üyesine yönelik sarf ettiği "Git, AK Parti sıralarında otur" sözleri meclisteki tartışmaların daha da büyümesine yol açtı.

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu

DÖRDÜNCÜ TUR SONUCU: BELEDİYE CHP'DE KALDI

Yaşanan tüm krizlerin ve tartışmaların ardından geçilen dördüncü ve son tur oylamasında CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kaldı. Bu sonuçla birlikte Üsküdar Belediyesi'nin yönetimi CHP'de kalmaya devam etti ve Sibel Tan Çetinkaya resmen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Sibel Tan Çetinkaya

Cumhuriyet Halk Partisi, Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş, Sinem Dedetaş, AK Parti, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cemal Sulak Cemal Sulak:
    Hak yerini buldu 4 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yazik bunu da alirlar iceri 4 1 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    YAZIK OLMUŞ 1 0 Yanıtla
  • SERDAR ÖZKAN SERDAR ÖZKAN:
    CHP'li meclis üyeleri AK Parti adayına oy verirse ,nasıl CHP'li aday kazanır !? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi
Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı Sürücülere sadece 1 lira kaldı Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı! Sürücülere sadece 1 lira kaldı
Ersin Destanoğlu evlendi Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
Düştüğü not manidar Kayserili besicinin paylaşımına bakın Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın
N’Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Galatasaray, NBA Avrupa’da yer almak için gün sayıyor Galatasaray, NBA Avrupa'da yer almak için gün sayıyor
Erdal Beşikçioğlu’nun 12 yıl önceki ifadesi ortaya çıktı: Yasaklı madde kullandım, pişmanım Erdal Beşikçioğlu'nun 12 yıl önceki ifadesi ortaya çıktı: Yasaklı madde kullandım, pişmanım
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar

14:30
Beşiktaş’a Trossard şoku Hocası açıkladı
Beşiktaş'a Trossard şoku! Hocası açıkladı
14:18
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer Hull City tarihine geçti
Acun Ilıcalı'dan rekor transfer! Hull City tarihine geçti
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Neymar galibiyet sonrası çılgına döndü Rakip yöneticilerle birbirine girdi
Neymar galibiyet sonrası çılgına döndü! Rakip yöneticilerle birbirine girdi
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
13:33
Aziz Yıldırım’dan suç duyurusu Savcılığa başvurdu
Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Savcılığa başvurdu
13:23
Manchester United macerası sona erdi İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:15
Salah karşılamasında ilginç anlar Galatasaray formasını çıkarttırdılar
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Böyle bir anket ilk kez yapıldı Seçim haritası komple değişiyor
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:35:33. #7.12#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.