Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan ayında konutlarda başlatılan kademeli doğalgaz tarifesi, kış aylarında tüketimin artmasıyla birlikte yaklaşık 23 milyon abonenin yüzde 40'ını olumsuz etkileyecek. Sektör temsilcileri; limit aşımı nedeniyle metreküp fiyatının 26,13 TL'ye çıktığı Kademe-2 tarifesinin, özellikle merkezi sistemle ısınan sitelerde ve kıyı illerinde Kasım ve Aralık aylarından itibaren faturaları ciddi oranda yükselteceği uyarısında bulundu.

Nisan ayında konutlarda yürürlüğe giren kademeli doğalgaz tarifesinin, kış aylarında tüketimin artmasıyla birlikte abonelerin yaklaşık yüzde 40'ını olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Sektör temsilcileri; merkezi sistemle ısınan binalar ve deniz kıyısındaki kentler başta olmak üzere soğuk havalarla birlikte faturalarda ciddi artışlar yaşanacağı uyarısında bulundu.

23 MİLYON ABONENİN YÜZDE 40'INI ETKİLEYEBİLİR

Nisan ayında hayata geçirilen yeni sistem kapsamında, her il için ayrı tüketim limitleri belirlenmiş ve konut aboneleri tüketim miktarına göre iki gruba ayrılmıştı. İlk etapta abonelerin yalnızca yüzde 12'sinin etkileneceği açıklansa da kış şartlarının yaklaşması tabloyu değiştirdi. Türkiye'deki yaklaşık 23 milyon konut abonesine dikkat çeken sektör kaynakları, ısınma ihtiyacının tavan yapacağı kış döneminde kademeli tarifenin abonelerin yüzde 35 ila yüzde 40'ını doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

KADEME-2 FİYATI METREKÜP BAŞINA 26,13 TL!

Uygulanan kademeli fiyatlandırma modeli şu şekilde işliyor:

  • Kademe-1 Aboneleri: Vergiler ve Sistem Kullanım Bedeli (SKB) dahil metreküp başına 16,23 TL ödeme yapıyor.
  • Kademe-2 Aboneleri: Belirlenen tüketim limitini aşmaları halinde metreküp başına 26,13 TL üzerinden ücretlendiriliyor.

KASIM VE ARALIK AYLARINA DİKKAT

Sektör temsilcileri, havaların soğumasıyla birlikte özellikle Kasım ve Aralık aylarında faturaların katlanacağı uyarısında bulunarak şu noktalara dikkat çekti:

  • Merkezi Sistem Siteler: Çok sayıda dairenin bulunduğu ve ortak kazanla ısınan büyük sitelerde tüketim limitlerinin kolayca aşılması nedeniyle faturalar doğrudan daha yüksek olan Kademe-2 tarifesinden hesaplanıyor. Toplam tutar daire sayısına bölündüğünde, bireysel kullanımda limit altında kalabilecek haneler dahi yüksek faturayla karşı karşıya kalıyor.
  • Deniz Kıyısındaki Kentler: Bölgesel limitlerin aşılması durumunda deniz kıyısındaki illerde yaşayan abonelerin de Kademe-2 krizinden etkileneceği ve yüksek fiyatlı doğalgaz kullanmak zorunda kalacağı değerlendiriliyor.

Ekonomi, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Galatasaray 1905 Galatasaray 1905:
    bunlar iyi gunumuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor
Mersin’de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı Mersin'de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı
Aziz Yıldırım’dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
Rusya’da paraşütçü gösteri sırasında yere çakılarak hayatını kaybetti Rusya’da paraşütçü gösteri sırasında yere çakılarak hayatını kaybetti
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi İşte o sözler Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler

16:27
Herkes ekran başına Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:56
Salah’ın ablasından paylaşım geldi: Yeniden izlemeye başlayacağım
Salah'ın ablasından paylaşım geldi: Yeniden izlemeye başlayacağım
15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 16:46:47. #7.12#
SON DAKİKA: Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.