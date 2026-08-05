Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Nisan ayında konutlarda yürürlüğe giren kademeli doğalgaz tarifesinin, kış aylarında tüketimin artmasıyla birlikte abonelerin yaklaşık yüzde 40'ını olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Sektör temsilcileri; merkezi sistemle ısınan binalar ve deniz kıyısındaki kentler başta olmak üzere soğuk havalarla birlikte faturalarda ciddi artışlar yaşanacağı uyarısında bulundu.

23 MİLYON ABONENİN YÜZDE 40'INI ETKİLEYEBİLİR

Nisan ayında hayata geçirilen yeni sistem kapsamında, her il için ayrı tüketim limitleri belirlenmiş ve konut aboneleri tüketim miktarına göre iki gruba ayrılmıştı. İlk etapta abonelerin yalnızca yüzde 12'sinin etkileneceği açıklansa da kış şartlarının yaklaşması tabloyu değiştirdi. Türkiye'deki yaklaşık 23 milyon konut abonesine dikkat çeken sektör kaynakları, ısınma ihtiyacının tavan yapacağı kış döneminde kademeli tarifenin abonelerin yüzde 35 ila yüzde 40'ını doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

KADEME-2 FİYATI METREKÜP BAŞINA 26,13 TL!

Uygulanan kademeli fiyatlandırma modeli şu şekilde işliyor:

Kademe-1 Aboneleri: Vergiler ve Sistem Kullanım Bedeli (SKB) dahil metreküp başına 16,23 TL ödeme yapıyor.

Kademe-2 Aboneleri: Belirlenen tüketim limitini aşmaları halinde metreküp başına 26,13 TL üzerinden ücretlendiriliyor.

KASIM VE ARALIK AYLARINA DİKKAT

Sektör temsilcileri, havaların soğumasıyla birlikte özellikle Kasım ve Aralık aylarında faturaların katlanacağı uyarısında bulunarak şu noktalara dikkat çekti: