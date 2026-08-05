Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir anlaşma sağlanabileceğine dair beklentiler enflasyon endişelerini hafifletirken, altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Gün içerisinde yüzde 4'ten fazla değer kazanan altının ons fiyatı 4 bin 200 doları görürken, gümüş de 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

DİPLOMASİ RÜZGARI ENFLASYON ENDİŞELERİNİ HAFİFLETTİ

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini yeniden normale döndürmeye yönelik geçici bir anlaşma ihtimali, piyasalarda enflasyonist baskıların azalacağı beklentisini kuvvetlendirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma olasılığının zayıflamasıyla birlikte altın, yükseliş serisini üst üste üçüncülüğüne taşıdı. Katar yönetimi, Hürmüz'deki trafiğin normale dönmesini sağlayacak bir taslak metnin hazırlandığını bildirirken; Axios, Washington, Tahran ve Umman'ın anlaşmaya varmak üzere olduğunu ve ABD'nin kısa süre içinde resmi bir duyuru yapmasının beklendiğini aktardı.

ONS ALTIN 4.200 DOLARI GÖRDÜ

Diplomatik adımların etkisiyle kıymetli maden piyasalarında sert yükselişler kaydedildi:

Ons Altın: Gün içinde yüzde 4'ü aşan bir primle 4.200 dolar seviyesine kadar çıktı.

Gümüş: Yüzde 4'e yakın bir artış kaydederek 62,22 dolar seviyesine tırmandı ve 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Diğer Metaller: Platin ve paladyum da değer kazanan diğer kıymetli madenler arasında yer aldı.

SAVAŞIN BASKILADIĞI ALTINDA ÇİN DESTEĞİ

Şubat ayı sonlarında tırmanan ABD-İran gerilimi, enerji fiyatlarını tırmandırarak küresel enflasyonu körüklemiş ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişesiyle altın fiyatlarında sert düşüşlere yol açmıştı. Buna rağmen Fed, son toplantısında para politikasında değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit tutmuştu.

Son haftalarda Çinli kurumsal yatırımcıların külçe altına yönelmesi, fiyatların ons başına 4 bin dolarlık kritik psikolojik eşiğin üzerinde kalmasına zemin hazırladı. Orta Doğu'da atılan barış adımları ise altın fiyatlarındaki toparlanma ivmesini hızlandırdı.