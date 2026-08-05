Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda - Son Dakika
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Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında bu akşam Sturm Graz'ı ağırlayacak. Saat 21.00'de oynanacak kritik mücadele, TV100 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri de netleşti.

MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşması, TV100 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren TV100 ekranlarından takip edebilecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neik Davies yaparken, mücadelenin dördüncü hakemi Robert Jones olacak.

HEDEF PLAY-OFF TURU

Fenerbahçe, Sturm Graz engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off turunun ilk karşılaşmaları ise 18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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Son Dakika Spor Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda - Son Dakika

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