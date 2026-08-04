Tutuklanan Fatma Soydaş'ın erkek arkadaşı 'Zebani Efe'den olay sözler: Bir yenge gider, bir yenge gelir

Sosyal medya platformlarında yayınladığı içerikler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan fenomen Fatma Soydaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soydaş hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” suçlamasıyla yasal işlem yürütüldüğü öğrenilmişti.

SEVGİLİSİ ‘ZEBANİ EFE’DEN SOYDAŞ HAKKINDA OLAY SÖZLER

Soydaş’ın tutuklanmasının ardından erkek arkadaşı olan ve kamuoyunda “Zebani Efe” ismiyle bilinen Efe Beycan’dan dikkat çeken ifadeler geldi.

Dijital dünyada ilk olarak sıra dışı tarzı, dikkat çeken kostümleri ve kendisini 'satanistlerin elçisi' olarak tanıttığı videolarla geniş bir kitleye ulaşan Beycan, Soydaş ile son dönemde aralarının bozuk olduğunu ve cezaevi ziyaretine gidemedigini belirtti:

"GÖRÜŞE İSMİNİ YAZDIRMAMIŞ, GÖRMEYE GİDEMİYORUM"

Tutuklama kararının gereksiz ve abartılı olduğunu savunan Beycan, "Fazla abartı bir konu, hiç de gerek yoktu. Üzüldüm mü? Evet, bir zamanlar sevmiştim, üzüldüm. Ama yapabileceğim bir şey yok, görmeye gidemem çünkü görüşe ismini bize yazdırmamış. Son zamanlar aramız bozuktu, kavgalı gibiydik. Sonra olaylar bitmeden tutuklandı. Şu an durumu iyi mi değil mi bilmiyorum, kocası değilim sonuç olarak." dedi.

"GÜLÜŞÜNÜ VE ŞAKALARINI HATIRLIYORUM"

Olaydan bu yana neşesinin olmadığını ve anılarını hatırladığını dile getiren Efe Beycan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gittiğimiz, video çektiğimiz yerler direkt onu hatırlatıyor. Neşem yok, en son onunla video çekmiştim. Keşke şu an olsa, gülüşünü, şakalarını hatırlıyorum. Bir daha asla onunla öyle bir şey yaşanmayacağı için insana özel ve üzücü geliyor. Umarım kısa zamanda çıkar. Bence sıkıntılı bir içeriği de yoktu, niye tutuklandığını bilmiyoruz."

"BİR YENGE GİDER, BİR YENGE GELİR"

Açıklamasının sonlarına doğru duygusal tonunu değiştiren ve takipçilerinin sorularına yanıt veren Beycan, kurduğu rahat cümlelerle şaşırttı: "Hâlâ aşık mısın diye soruyorsunuz; bazen seversin, bir sonu yoktur, bir yere varamazsın ve sevmezsin. 'Tutuklandı yenge' yazmışlar; sıkıntı yok kardeşim, başka yenge buluruz. Bir yenge gider, bir yenge gelir. Ne yapalım? Gider yenisini buluruz birader. Erkek adamız, bir de kızımız yok."