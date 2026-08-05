Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk doğum gününde silahla öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk doğum gününde silahla öldürüldü

Sakarya\'da 14 yaşındaki çocuk doğum gününde silahla öldürüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da ablasının doğum günü için gittiği evde 14 yaşındaki Murat İmrağ, 60-70 santimetre mesafeden başından vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli önce intihar dedi, sonra kaza süsü verildiği ortaya çıktı. Tutuklanan arkadaşı Y.D.S.'nin dedesine ait ruhsatlı silahla olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Sakarya'da ablasının doğum gününü kutlamak için gittiği arkadaşının evinde tabancayla vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın, 60-70 santimetre mesafeden vurulduğu tespit edildi. Acılı baba Özkan İmrağ, "Murat, salonda değil yatak odasında koltukta oturur vaziyette alnından tek kurşun ile vurulmuş şekilde bulunuyor. Önce intihar dendi, şimdi kaza süsü verip kurtulmaya çalışıyorlar" dedi.

ABLASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN ORADAYDI

Olay, 24 Temmuz Cuma günü gündüz saatlerinde Ahmediye Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablası N. İmrağ'ın (20) doğum gününü kutlamak amacıyla arkadaşları Y.D.S. (16) ve Y.S. (16) isimli kardeşlerin dedelerine ait eve giden 14 yaşındaki Murat İmrağ, evde bulunan ruhsatlı tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti.

Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk doğum gününde silahla öldürüldü

"İNTİHAR" DEDİ, YARIM METREDEN FAZLA MESAFE TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şüpheli Y.D.S., İmrağ'ın intihar ettiğini öne sürdü. Ancak olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, silahın İmrağ'ın başına 60-70 santimetre mesafeden ateşlendiği tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından gözaltına alınan şüpheli Y.D.S. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde söz konusu silahın Y.D.S'nin emekli polis olan dedesine ait olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Murat İmrağ'ın olaydan bir süre önce kendi evinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 14 yaşındaki çocuğun elinde telefonla merdivenlerden indiği, tutuklanan şüpheli Y.D.S.'nin ise mutfakta olduğu anlar yer aldı.

Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk doğum gününde silahla öldürüldü

"OĞLUM ALNINDAN TEK KURŞUN İLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU"

Hayatını kaybeden Murat İmrağ'ın acılı babası Özkan İmrağ, "Çocuklar 5-6 yıldır taekwondo sporundan arkadaşlardı. İstanbul'da oturuyorlardı, Sakarya'ya taşındılar. Sakarya'ya taşınınca çocukların irtibatı kopmadı tabii. Onlar bize geliyordu, bazen bizimkiler onlara gidiyordu. Yakın zamanda kızımın doğum günü vardı. Kızları mesaj attı. Aradı. 'Doğum gününü burada kutlayalım' diye çocukları çağırdılar. Çocuklar otobüse binip gittiler. O günün sabahı kızım 11.40'ta bunları uyandırıyor. Y.D.S. ile Murat İmrağ aynı odada, kızım ile onların kızı aynı odada kalıyor. Dedelerinin evinde. Dede ve nine o sıra şehir dışındalar. Uyandıktan sonra kızım kahvaltı hazırlamak için aşağı iniyor. Ekmek almaya göndermek istiyor. Y.D.S ile oğlum Murat, salonda telefondan oyun oynadıklarını söylüyor. Aşağı indikten bir iki dakika sonra Y.D.S ile Murat'ın olduğu kattan silah sesi duyuyorlar. Yukarı koşuyorlar. Murat, salonda değil yatak odasında koltukta oturur vaziyette alnından tek kurşun ile vurulmuş şekilde bulunuyor. Çocuk 'Ben lavabodaydım Murat intihar etti' diye söylüyor o zaman. Aşağı katta oturan polis dayısı var, ona o şekilde söylüyor. O esnada sağlık birimleri geliyor, geldiğinde çocuğumuzun hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Süreç bu şekilde ilerliyor" dedi.

Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk doğum gününde silahla öldürüldü

MESAFE ORTAYA ÇIKINCA İTİRAF ETTİ

Olayın ardından şüpheli Y.D.S.'nin ilk etapta olayı "intihar" olarak yansıttığını dile getiren İmrağ, şunları kaydetti:

"Daha sonrasında bilgiler gelişince, çocuğumuzun 60-70 santimetre uzaklıktan ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Böyle olunca Y.D.S. olayı yaptığını, kendi vurduğunu kabul ediyor. Önce intihar dendi, şimdi kaza süsü verip kurtulmaya çalışıyorlar. Ben sadece çocukta sorun bulmuyorum, ailede sorumsuz davranıyor. Biz onlara çocuklarımızı emanet gönderdik. Onların çocukları da bizde kaldı. Onların bizde kaldığı gün biz bakkala bile gitmiyorduk çünkü emanetler. 4 tane çocuk, her şeyi yapabilir. Ama bunlar 4 çocuğu iki silahın bulunduğu evde yatırdılar. Nine, dede evde yok. İki silah, 20 mermi, şarjör dolu. O evde yatırdılar. Ne yaşandı ne yaşanmadı bilmiyorum. Oğlumuzu bilerek isteyerek katletti."

"EMEKLİ POLİS SİLAHLARINDAN BIKTIK"

İmrağ, sorumluların gereken cezayı almalarını talep ederek, "Biz sorumluların, özellikle silahın sahibinin tutuklanmasını istiyoruz. Yaşlıymış, hastaymış bırakmışlar şartlı tahliye ile. Bunun üzerinde durulmasını istiyorum. Çünkü davaya kaza süsü verilmeye çalışılıyor. Herkes çocuğunu kurtarma peşinde. Bu tür ihmalkarlıklardan bıktık. Daha kaç tane çocuk vereceğiz? Murat'a olan başka birine olmasın. Emekli polis silahlarından bıktık, 70 yaşında adam silahı ne yapacak? Neden sen bunu kilitli bir kasaya koymuyorsun. Çocukların ulaşabileceği yerde silahın ne işi var? Çocuk daha öncede silahla haşır neşirmiş. Alıyormuş gidiyormuş, bir sürü fotoğrafı var. Burada ihmalkarlık var. 15 yaşında çocuğun elinde silahın ne işi var. Olacağı bu, o da bizim çocuğumuza oldu" şeklinde konuştu.

Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk doğum gününde silahla öldürüldü
Kaynak: İHA

Doğum Günü, Sakarya, Cinayet, Çocuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk doğum gününde silahla öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi
Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı Sürücülere sadece 1 lira kaldı Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı! Sürücülere sadece 1 lira kaldı
Ersin Destanoğlu evlendi Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
Düştüğü not manidar Kayserili besicinin paylaşımına bakın Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın
N’Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Galatasaray, NBA Avrupa’da yer almak için gün sayıyor Galatasaray, NBA Avrupa'da yer almak için gün sayıyor
Erdal Beşikçioğlu’nun 12 yıl önceki ifadesi ortaya çıktı: Yasaklı madde kullandım, pişmanım Erdal Beşikçioğlu'nun 12 yıl önceki ifadesi ortaya çıktı: Yasaklı madde kullandım, pişmanım

14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:45
Neymar galibiyet sonrası çılgına döndü Rakip yöneticilerle birbirine girdi
Neymar galibiyet sonrası çılgına döndü! Rakip yöneticilerle birbirine girdi
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
13:33
Aziz Yıldırım’dan suç duyurusu Savcılığa başvurdu
Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Savcılığa başvurdu
13:23
Manchester United macerası sona erdi İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:15
Salah karşılamasında ilginç anlar Galatasaray formasını çıkarttırdılar
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Böyle bir anket ilk kez yapıldı Seçim haritası komple değişiyor
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:19:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk doğum gününde silahla öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.