Sakarya\'da 14 yaşındaki çocuk doğum gününde silahla öldürüldü

Sakarya'da ablasının doğum gününü kutlamak için gittiği arkadaşının evinde tabancayla vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın, 60-70 santimetre mesafeden vurulduğu tespit edildi. Acılı baba Özkan İmrağ, "Murat, salonda değil yatak odasında koltukta oturur vaziyette alnından tek kurşun ile vurulmuş şekilde bulunuyor. Önce intihar dendi, şimdi kaza süsü verip kurtulmaya çalışıyorlar" dedi.

ABLASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN ORADAYDI

Olay, 24 Temmuz Cuma günü gündüz saatlerinde Ahmediye Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablası N. İmrağ'ın (20) doğum gününü kutlamak amacıyla arkadaşları Y.D.S. (16) ve Y.S. (16) isimli kardeşlerin dedelerine ait eve giden 14 yaşındaki Murat İmrağ, evde bulunan ruhsatlı tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti.

"İNTİHAR" DEDİ, YARIM METREDEN FAZLA MESAFE TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şüpheli Y.D.S., İmrağ'ın intihar ettiğini öne sürdü. Ancak olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, silahın İmrağ'ın başına 60-70 santimetre mesafeden ateşlendiği tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından gözaltına alınan şüpheli Y.D.S. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde söz konusu silahın Y.D.S'nin emekli polis olan dedesine ait olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Murat İmrağ'ın olaydan bir süre önce kendi evinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 14 yaşındaki çocuğun elinde telefonla merdivenlerden indiği, tutuklanan şüpheli Y.D.S.'nin ise mutfakta olduğu anlar yer aldı.

"OĞLUM ALNINDAN TEK KURŞUN İLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU"

Hayatını kaybeden Murat İmrağ'ın acılı babası Özkan İmrağ, "Çocuklar 5-6 yıldır taekwondo sporundan arkadaşlardı. İstanbul'da oturuyorlardı, Sakarya'ya taşındılar. Sakarya'ya taşınınca çocukların irtibatı kopmadı tabii. Onlar bize geliyordu, bazen bizimkiler onlara gidiyordu. Yakın zamanda kızımın doğum günü vardı. Kızları mesaj attı. Aradı. 'Doğum gününü burada kutlayalım' diye çocukları çağırdılar. Çocuklar otobüse binip gittiler. O günün sabahı kızım 11.40'ta bunları uyandırıyor. Y.D.S. ile Murat İmrağ aynı odada, kızım ile onların kızı aynı odada kalıyor. Dedelerinin evinde. Dede ve nine o sıra şehir dışındalar. Uyandıktan sonra kızım kahvaltı hazırlamak için aşağı iniyor. Ekmek almaya göndermek istiyor. Y.D.S ile oğlum Murat, salonda telefondan oyun oynadıklarını söylüyor. Aşağı indikten bir iki dakika sonra Y.D.S ile Murat'ın olduğu kattan silah sesi duyuyorlar. Yukarı koşuyorlar. Murat, salonda değil yatak odasında koltukta oturur vaziyette alnından tek kurşun ile vurulmuş şekilde bulunuyor. Çocuk 'Ben lavabodaydım Murat intihar etti' diye söylüyor o zaman. Aşağı katta oturan polis dayısı var, ona o şekilde söylüyor. O esnada sağlık birimleri geliyor, geldiğinde çocuğumuzun hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Süreç bu şekilde ilerliyor" dedi.

MESAFE ORTAYA ÇIKINCA İTİRAF ETTİ

Olayın ardından şüpheli Y.D.S.'nin ilk etapta olayı "intihar" olarak yansıttığını dile getiren İmrağ, şunları kaydetti:

"Daha sonrasında bilgiler gelişince, çocuğumuzun 60-70 santimetre uzaklıktan ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Böyle olunca Y.D.S. olayı yaptığını, kendi vurduğunu kabul ediyor. Önce intihar dendi, şimdi kaza süsü verip kurtulmaya çalışıyorlar. Ben sadece çocukta sorun bulmuyorum, ailede sorumsuz davranıyor. Biz onlara çocuklarımızı emanet gönderdik. Onların çocukları da bizde kaldı. Onların bizde kaldığı gün biz bakkala bile gitmiyorduk çünkü emanetler. 4 tane çocuk, her şeyi yapabilir. Ama bunlar 4 çocuğu iki silahın bulunduğu evde yatırdılar. Nine, dede evde yok. İki silah, 20 mermi, şarjör dolu. O evde yatırdılar. Ne yaşandı ne yaşanmadı bilmiyorum. Oğlumuzu bilerek isteyerek katletti."

"EMEKLİ POLİS SİLAHLARINDAN BIKTIK"

İmrağ, sorumluların gereken cezayı almalarını talep ederek, "Biz sorumluların, özellikle silahın sahibinin tutuklanmasını istiyoruz. Yaşlıymış, hastaymış bırakmışlar şartlı tahliye ile. Bunun üzerinde durulmasını istiyorum. Çünkü davaya kaza süsü verilmeye çalışılıyor. Herkes çocuğunu kurtarma peşinde. Bu tür ihmalkarlıklardan bıktık. Daha kaç tane çocuk vereceğiz? Murat'a olan başka birine olmasın. Emekli polis silahlarından bıktık, 70 yaşında adam silahı ne yapacak? Neden sen bunu kilitli bir kasaya koymuyorsun. Çocukların ulaşabileceği yerde silahın ne işi var? Çocuk daha öncede silahla haşır neşirmiş. Alıyormuş gidiyormuş, bir sürü fotoğrafı var. Burada ihmalkarlık var. 15 yaşında çocuğun elinde silahın ne işi var. Olacağı bu, o da bizim çocuğumuza oldu" şeklinde konuştu.