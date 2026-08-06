Aziz Yıldırım\'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili yaptığı suç duyurusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Aziz Yıldırım'ın şikâyeti üzerine sosyal medyada faaliyet gösteren anonim hesaplar hakkında resmen soruşturma başlattığı öğrenildi.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BİRDEN FAZLA SUÇLAMA YER ALDI

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, belgelerle desteklenen birden fazla suçlama yer aldı. Dilekçede, Fenerbahçe Kulübü ve Aziz Yıldırım'a yönelik sistematik paylaşımların yanı sıra, Aziz Yıldırım'ın kızı hakkında fotoğrafı kullanılarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin de yer aldığı öne sürüldü.

SİBER SUÇLAR BİRİMİNE TALİMAT VERİLDİ

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, anonim hesapların arkasındaki kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele birimine talimat verdiği belirtildi. Kimlik tespit çalışmalarının ardından soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yıldırım, daha önce Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda da hukuki süreç başlatacağını açıklamış, yaptığı başvurunun ardından savcılık soruşturmayı resmen başlatmıştı.