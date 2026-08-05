Silahlı saldırı kamerada; yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti - Son Dakika
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Silahlı saldırı kamerada; yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu iki kişiyi telefon dükkanında tabancayla vurdu. Dışarı çıkıp iş yerine ateş eden şüpheli, tekrar içeri girerek bir yaralıyı ikinci kez vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'dada ismi öğrenilemeyen kişi, girdiği telefon dükkanında tabancayla husumetli olduğu 2 kişiyi vurdu. Dışarı çıkıp iş yerine ateş eden şüpheli, ardından tekrar içeri girip yaralılardan birini bir kez daha vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HUSUMETLİSİNİ VURDU, DÜKKANDAN ÇIKIP TEKRAR GELEREK ATEŞ ETTİ

Olay, 29 Temmuz'da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'ndaki bir telefon dükkanında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, dükkana girerek içeride bulunan husumetlileriyle bir süre konuştu. Ardından tabancasını çıkarıp peş peşe ateş açan şüpheli, M.Y. ile N.K.'yi yaraladı. Daha sonra dışarı çıkan şüpheli, iş yerine defalarca ateş ettikten sonra yeniden içeri girerek tezgahtaki kişiyi bir kez daha vurdu.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silahlı saldırı kamerada; yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti - Son Dakika

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