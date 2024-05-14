Ayten Gökçer, Türk sinema ve tiyatrosunun duayeni hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ayten Gökçer, Türk sinema ve tiyatrosunun duayeni hayatını kaybetti

Ayten Gökçer, Türk sinema ve tiyatrosunun duayeni hayatını kaybetti

Ayten Gökçer, Türk sinema ve tiyatrosunda rol aldığı birçok yapımla tanınan ünlü bir sanatçıydı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gökçer'in vefatını duyurarak büyük bir üzüntüyle karşılandığını belirtti. Gökçer'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Usta sanatçı, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve 1988'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

14.05.2024 09:05
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"Taçsız Kral", "Yılan Hikayesi" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı yapımların da aralarında olduğu çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Ayten Gökçer hayata veda etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Gökçer'in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na, eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Usta sanatçı 26 Ocak 1940'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarının bale bölümüne 1953'te giren sanatçı, 1958'de Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer aldı.

Gökçer, sinemaya 1965'te "Taçsız Kral" filmiyle başladı. Bir süre sonra sinemadan daha çok tiyatroya yönelen ünlü isim, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde başrol "Hürmüz"ü canlandırdı.

Kariyeri boyunca birçok ödüle değer bulunan sanatçı, 1988'de Devlet Sanatçısı unvanına sahip oldu.

Kaynak: AA

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