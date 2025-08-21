Ayvacık: Doğa Tutkunlarının Yeni Gözdesi

Samsun'un Ayvacık ilçesi doğasıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

Yeşilırmak üzerine kurulmuş Suat Uğurlu Barajı Gölü'nün ikiye ayırdığı ilçede yeşilin her tonunu görmek mümkün.

İlçe yerli ve yabancı turistleri ağırlarken karavancıların da uğrak noktası oldu. Doğayla iç içe bir tatil arayışında olan gezginler, ilçenin göl manzarası ve yeşil doğasıyla bütünleşen ortamında vakit geçiriyor.

Ayvacık'ı ziyaret eden karavancılar, bölgenin sakinliği ve doğal güzelliklerinin kendilerini cezbettiğini belirtiyor. İlçenin eşsiz tabiatı, karavan turizmine olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.

İlçeyi ziyaret eden turistler bölgeden memnun ayrılırken, Azerbaycan'dan gelen ve doktor olduğunu belirten Mahmud Khalilov, daha önce Trabzon ve bölgenin farklı şehirlerini gezdiğini, özellikle Ayvacık'ın kendine özgü tabiatına hayran kaldığını söyledi.

Khalilov, " Karadeniz'in birçok şehrini gördüm, ancak Ayvacık'ın doğasında bambaşka bir güzellik var." diye konuştu.