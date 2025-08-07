Ayvacık'ta 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Ayvacık'ta kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.