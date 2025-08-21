Ayvacık'ta 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı mobil radar "MORAD-8" tarafından Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi.
"KB-103" botuyla bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
