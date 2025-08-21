Ayvacık'ta 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Ayvacık'ta 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

21.08.2025 09:11
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, mobil radarla tespit edilen lastik bottaki 41 Afgan göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı mobil radar "MORAD-8" tarafından Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi.

"KB-103" botuyla bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

