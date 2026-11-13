Ayvacık'ta 75 yaşındaki Mustafa Burma hareketsiz bulundu, ölü tespit edildi - Son Dakika
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Ayvacık'ta 75 yaşındaki Mustafa Burma hareketsiz bulundu, ölü tespit edildi

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Ayvacık\'ta 75 yaşındaki Mustafa Burma hareketsiz bulundu, ölü tespit edildi
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Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü yakınlarında hayvan otlatmaya giden 75 yaşındaki Mustafa Burma, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Burma'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde hayvan otlatmak için ormana giden Mustafa Burma (75), ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü yakınlarında meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmaya giden Mustafa Burma, bir süre sonra yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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