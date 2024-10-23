Ayvacık\'ta Butik Otel Yangını

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde butik otelde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Sazlı köyündeki bir butik otelin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otelin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.