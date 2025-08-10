Ayvacık'ta İzinsiz Kazı Operasyonu

Samsun'un Ayvacık ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda M.Ç. (47), M.A. (47) ve S.A. (33) izinsiz kazı yaparken yakalandı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken 3 şüpheli gözaltına alındı.
