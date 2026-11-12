Ayvacık\'ta kayıp 80 yaşındaki Alzheimer hastasını köylüler ve iz köpekleri arıyor

Ayvacık'ta kayıp 80 yaşındaki Alzheimer hastasını köylüler ve iz köpekleri arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvacık'ın Yukarıköy'ünde 10 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasını bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. AFAD, UMKE, jandarma ve köylüler, zeytinlik, makilik, dere yatakları, göletler ve ormanlık alanda iz takip köpekleriyle arama yapıyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 10 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.
Ayvacık ilçesinin Yukarıköy köyündeki evinden 2 Kasım'da ayrılan Zeynep Öztürk'ün bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Bölgedeki zeytinlik, makilik, dere yatakları, göletler ve ormanlık alanlarda sürdürülen çalışmalar AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince gerçekleştiriliyor.
Arama ve kurtarma çalışmalarına köylülerin yanı sıra jandarmanın iz takip köpekleri de katılıyor.
Kaynak: AA
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